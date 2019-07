És interessant que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es dediqui a treballar per resoldre conflictes que afecten els ciutadans, després de portar uns quants anys convertit en un instrument contra una part molt important de la ciutadania com a braç executor i castigador del Govern de l'Estat. Principalment del Govern corrupte del PP que va utilitzar aquest poder, que en principi hauria de ser radicalment independent, per amputar un conflicte –el català– que és polític i que mai hauria d'haver sortit de la política. El PP va fer servir la justícia perquè els jutges tampoc s'hi van posar de cul van ser més militants de gran convicció i, en algun cas, amb plaer inclòs.

Però volia parlar de la notícia de la setmana: el TSJC ha fer aturar les obres d'ampliació de la C-32, que principalment han de servir per convertir Lloret de Mar en un barri més de Barcelona. En una població més del Maresme. Escoltant les tesis ecologistes, el tribunal considera que aquestes obres que consisteixen en perllongar aquesta via ràpida entre Blanes i Lloret no s'adapten a la llei de canvi climàtic i podrien ser ambientalment danyines. El tribunal no deixa que continuïn les obres perquè si finalment i de forma definitiva considera que no s'ha de fer mai la carretera, ja no es podria restituir allò que les obres s'han carregat. De moment havien començat a tallar arbres a Blanes.

La lògica ens diu que l'ampliació d'aquesta carretera i la «maresmització» de Lloret –només li faltaria el tren al passeig marítim– no hauria de ser cap inconvenient perquè, de fet, Lloret ja no té massa solució i, posats a fer, és més còmode que el nou barri de Barcelona estigui comunicat amb seguretat viària. Però no és Lloret la preocupació. Qui impedeix als tèrmits que una vegada conquereixin el vell poble íber, continuïn devorant-ho tot cap a Tossa de Mar, que quasi també el tenen ocupat, i continuïn per Sant Feliu de Guíxols, fins arribar a Portbou?

Aturem-los!