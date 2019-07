Victòria de l'esquerra a Grècia

No m'he tornat, encara, boig. Una de les coses que m'emprenya molt de com els diaris de paper expliquen les notícies electorals és que no ens donen les dades bàsiques: el nombre de vots a cada partit. No passa només ara amb Grècia, passa en totes les eleccions. I llavors et donen les dades del resultat en diputats i en percentatges i, si no ets molt especialista, et poden donar gat per llebre. Els diaris llavors et donen interpretacions que tu no pots contrastar. El País titulava « rotunda victoria» de les dretes; ABC, la dreta «arrolla a Tsipras»; i podríem fer un seguit de titulars en la mateixa direcció. En realitat què ha passat? Per exemple, et diuen que Nova Democràcia ha aconseguit 158 diputats i Syriza 86, una gran diferència, és cert. El que no et diuen és que al primer partit li donen 50 diputats extres, si no el resultat seria 108 a 86, tampoc hi ha tanta diferència com ens diuen. En realitat 2.251.000 vots dels primers i 1.780.700 vots dels segons. De fet si sumem els diputats de dretes i els d'esquerres, sense els 50 de bonus, tindríem 132 diputats d'esquerres per 118 de dretes.

Però intentem filar més prim, els vots dels partits de dretes que han aconseguit diputats sumen 2,4 milions; els d'esquerres amb representació, 2,7 milions.

Si volem afinar encara més i sumar-hi els vots dels partits de dretes i d'esquerres que no han aconseguit diputats, veurem que hi ha 144.000 grecs més que han votat esquerres. No qüestiono les regles del joc, fa quatre anys eren les mateixes i van afavorir Syriza, el que qüestiono és que es facin titulars tan contundents sobre la voluntat dels grecs.

Si els gran mitjans de comunicació convencionals fan titulars com la pitjor de les fake news llavors que no es queixin quan perden credibilitat a ulls de la ciutadania. Si els ciutadans hem de recórrer a internet perquè no ens creiem el paper llavors és que alguna cosa no funciona correctament. Syriza perd només 150.000 vots i si l'esquerra no anés tan dividida hauria guanyat i tindria el Govern.

De fet, les dretes tenen dos partits que han aconseguit diputats, més 4 partits més sense representació, en total, 6 opcions. Les esquerres, 4 partits amb diputats i 8 més sense, en total 12 opcions.

Quina era la voluntat del grecs? Tenir un govern d'esquerres. És legítima la victòria de les dretes? Sí, perquè les regles del joc les sabia tothom abans de començar. Què hauria d'haver fet l'esquerra? No dividir-se. És a dir, a Grècia hi ha un problema entre els dirigents d'esquerres que no han sabut traduir la voluntat del poble de tenir un govern d'esquerres. Això només els passa als grecs, és clar.