GOVERNAR ÉS (MÉS) DIFÍCIL

Mentre corre el rellotge cap a la sessió d'investidura, se succeeixen les reunions entre líders de partits sense que s'albiri una majoria que permeti ratificar el president del Govern en funcions, el socialista Pedro Sánchez, fet que augmenta les opcions de repetir els comicis legislatius, el proper 10 de novembre.

Enmig del tedi dels electors, creix en l'opinió publicada la indignació per la «falta de respecte als votants» i la «necessitat de fer alguna cosa per evitar el bloqueig polític» (com reformar l'article 99 de la Constitució i canviar el sistema d'elecció del president).

Però les coses no són tan senzilles. Ocorre que tant al Congrés dels Diputats com en les autonomies (o fora de les nostres fronteres) és més complicat articular majories sòlides. I és així perquè, com a conseqüència de la crisi de 2008, les societats s'han fragmentat i s'han polaritzat cap als extrems, cosa que fa difícil materialitzar qualsevol governabilitat.

Només cal veure el xou de la Comunitat de Madrid (amb una opció com Vox, d'extrema dreta, condicionant la formació de govern); el que passa a Catalunya des de fa més d'un any (amb parlamentaris elegits, però que no poden prendre possessió de l'escó i amb un president que s'autodefineix com a vicari del real) o el que passa a la Unió Europea (on la candidata a presidir la Comissió, Ursula von der Leyen, no disposa de suports clars davant la seva imminent ratificació al Parlament Europeu).

El que cal no són noves lleis ni reglaments, sinó que els actors polítics s'acomodin a aquesta nova realitat, que requereix de pactes elaborats i difícils, perquè els temps de les majories clares i dels bipartidismes no tornaran. Igual que el benestar previ a la crisi: els dos processos estan connectats.