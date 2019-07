Pisos turístics a Girona

Gairebé un de cada cinc habitatges del Barri Vell de Girona ja té la llicència per operar com a pis turístic, el doble que fa dos anys. Lloret de Mar, el paradigme del gran municipi turístic de la Costa Brava, té una taxa de 80 pisos turístics per cada mil habitants. Al Barri Vell de Girona, la proporció actual se situa en 125 pisos per cada mil habitants. Una dada que preocupa els veïns, que té efectes sobre el mercat immobiliari i sobre la tipologia del comerç local.

A Lloret es va impulsar una moratòria per reflexionar i analitzar el fenomen. Ja fa uns mesos que es va aixecar, però s'han fixat límits al creixement als carrers on ja n'hi molts. Ara és l'Ajuntament de Tossa de Mar qui acaba d'aprovar una moratòria similar per intentar regular el creixement. Entre d'altres motius, l'alcaldessa apunta que cal buscar un equilibri entre aquesta activitat econòmica i l'accés a l'habitatge digne per als veïns durant tot l'any. Mentrestant, l'equip de govern de Girona (del mateix partit que el de Lloret i Tossa) segueix sense veure un problema al seu nucli antic, on la turistificació avança sense cap fre.

Amb els pisos turístics està passant com amb algunes mascotes exòtiques, que per falta de regulació i de civisme s'han convertit en espècies invasores. Quan la concentració és massa elevada en una zona, s'acaba amenaçant la «biodiversitat».