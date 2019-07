Política en fallida

Era una fi anunciada: Iniciativa per Catalunya ha presentat concurs de creditors i ha demanat al jutge la seva liquidació. El proper pas serà la venda dels actius immobiliaris del partit, 26 locals que tenen un valor superior als 8 milions d'euros, i desprès la formació desapareixerà. Abans haurà de fer fora els 16 treballadors que estan en plantilla, als quals s'ha ofert la indemnització mínima prevista en una reforma laboral que van voler convertir en símbol d'una suposada onada de neoliberalisme i que van voler tombar, però de la qual ara no tenen cap inconvenient en aprofitar-se'n. Cinisme? Una paradoxa més que ens ofereix la política? O potser estem davant de la demostració més evident d'un fracàs amb totes les lletres? Iniciativa no és el primer partit que ha de recórrer al concurs de creditors. Unió Democràtica de Catalunya va obrir el camí quan va escollir aquesta via per desaparèixer de la manera més indolora possible tot just fa dos anys ofegada per un deute de més de 22 milions d'euros. Els líders d'aquests partits es lamenten que ells no s'han pogut refer d'un mal pas perquè no disposen de la complicitat financera de les grans formacions. Un lament que fa créixer les sospites sobre determinades connivències però que no ajuda a millorar la seva imatge com a gestors. El desgavell dels comptes públics és la conseqüència, entre altres coses, de deixar-los en mans dels que no saben ni tant sols fer sostenibles els seus propis projectes. Però ni l'evidència de la seva pèssima gestió els porta a replantejar-se dogmes ni tant sols els converteix en més prudents; pontifiquen cada vegada que obren la boca esquivant l'evidència que l'esmena més implacable a les seves paraules està en la seva trajectòria.