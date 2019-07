El malson de l'autoescola

Cati Babot Artigas Banyoles

Ara que el meu fill Arnau per fi ha obtingut el carnet de conduir, m'atreveixo a intentar que em publiquin aquest escrit.

Va tenir la mala sort d'haver de presentar-se dues vegades per treure l'examen de teòrica i dues vegades més per obtenir el de pràctiques. En tot aques període de temps, va haver de patir:

- Anul·lacions d'hores concertades per part de la professora de pràctiques, amb tot tipus d'excuses.

- Reclamació en vàries ocasions d'hores pendents de pagament, sense comprovació prèvia, per part de l'administrativa.

- Avís a última hora de pagament per renovació de papers amb pujada de preu inclosa i amb l'amenaça que si no es feia dins aquella mateixa jornada no es podria presentar a examen, quan encara faltaven més de 10 dies per a la data.

- Inseguretat de si estaria admès a l'examen, ja que a última hora deien que podria quedar fora de la convocatòria.

Estic d'acord que les autoescoles arrosseguen un problema greu de fa temps amb vagues, manca de professors, manca d'examinadors... però d'això a prendre el pèl a la gent, ja és traspassar la línia vermella de l'ètica.

Els recomanaria que pensessin que tot té un final i que potser en un futur no tan llunyà poden ser ells que es trobin amb haver d'anar darrere els possibles clients.



Els «apartaments Cala S'Alguer»

Zeta Figa Sastregener Portaveu de l'Associació Plataforma Salvem la Pineda d'en Gori. Palamós

De nou torna a publicar-se l'anunci dels mal anomenats «apartaments Cala S'Alguer» que estan just al llindar de l'entorn de protecció del BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) de cala s'Alguer i al costat del POUM Castell-Cap Roig. Aquests apartaments, que agafen el nom del que havien estat unes barraques per als pescadors, semblen fets expressament per anar a la Diagonal de Barcelona, ja que no estan integrats en el medi, ni són harmònics –ho miris com ho miris.

Aquest diumenge passat amb el títol Un edén a tu alcance, Cala S'Alguer, 48 pisos excepcionales de obra nueva en el corazón de la Costa Brava, es tornaven a anunciar aquests apartaments, tot i que tant la promotora Lucas Fox com el mateix Ajuntament de Palamós saben de sobres que hi ha un contenciós administratiu: 415/2018 interposat al Jutjat núm. 2 de Girona per la Plataforma Salvem la Pineda d'en Gori.

Ara a Habitaclia s'hi troba l'anunci de CHRYSOL sobre un solar urbano en venta de 265 0m2 a 1.623 €/m2. Aquest solar –tan bé de preu– correspon al terreny on es pretén construir el tercer edifici per acabar de fer un conjunt arquitectònic dels més agressius de la Costa Brava tant per les seves dimensions, el lloc on estan situats, el fet que fan una pantalla que es veu «por tierra, mar y aire», com pel fet que fan desaparèixer la part Nord de la Pineda d'en Gori, entre d'altres.

És, com a mínim, una temeritat, que es pretengui construir un tercer edifici coneixent que els dos primers estan a judici, com també és una temeritat que no s'informi d'aquest fet als possibles compradors perquè aquests puguin valorar la conveniència d'invertir o no en una propietat que està en procés judicial, amb tot el que això comporta.