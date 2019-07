Torna el «Brusi»

Encara recordo una portada de l'històric Diari de Barcelona on es podia llegir amb lletres gegants « vuelve la derecha» i encerclat per parèntesi « por vía democrática». Era el titular que anunciava una de les múltiples vendes del Diari de Barcelona a una empresa vinculada amb el diari ultradretà El Alcázar i alhora un dels darrers signes de la decadència d'un mitjà nascut el 1792. El Diari de Barcelona, més conegut entre la professió pel Brusi, pel cognom dels editors que el varen dur al seu màxim esplendor, cap a mitjans del segle XIX, torna després d'haver desaparegut, en la seva versió de paper, el 1994 i en la seva versió digital el 2009. I ho fa de la mà de la Universitat Pompeu Fabra, que a partir de la primavera del 2020 el destinarà a un mitjà digital multiplataforma fet íntegrament pels estudiants.

Home, que algú sigui capaç de retornar a la vida un dels mitjans amb més història i referents d'aquest país sempre s'hauria de celebrar i més tenint en compte la llarga agonia que estan vivint els mitjans de comunicació per la falta de model o models que encaixin entre les noves preferències i necessitats dels ciutadans, el periodisme bo i de qualitat i un negoci viable. La caiguda de vendes dels diaris els darrers anys és tan espectacular que mereixeria centrar l'atenció de totes les universitats del país, que segueixen fabricant pressumptes periodistes, la majoria dels quals ni s'acostaran ni arribaran a bon port en l'exercici de la professió.

El repte no és menor, deixar en mans d'una universitat el projecte de fer reviure un diari, que pugui funcionar, que pugui ser referència en algun àmbit i que pugui tenir algun interès, quan aquestes mateixes universitats fa anys que fabriquen periodistes de baix nivell i seguint un model destinat al seu fracàs professional, té el seu mèrit. Els desitjo molta sort i molts d'encerts i que serveixi d'alguna cosa tenir a les mans un dels mitjans que més història ha aportat a la professió. I compte que no acabi com aquell quiosc de premsa de l'altra facultat de periodisme.