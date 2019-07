El negre de WhatsApp

Parlo del pírric desdoblament de la Nacional 2 entre Medinyà i Orriols. Han trigat 10 anys per fer 3 quilòmetres d'autovia. Això no és només ineficiència. És incompetència. I només les administracions es poden permetre ser incompetents interestel·lars i no pagar-ne les conseqüències de forma immediata perquè, desenganyem-nos, potser per acumulació d'ineptituds un govern ho acaba pagant electoralment al cap dels anys, però després, passat un cicle curt, torna a governar perquè el seu oponent també l'acabarà cagant. Com així ha estat en el cas que ens ocupa, del govern de l'Estat, amb el PSOE i PP alternant-se en funció de l'acumulació d'incompetències de cada un.

Però inaugurar 3 quilòmetres de Nacional 2, com ha fet aquesta setmana el secretari d'Estat d'infraestructures, Pedro Saura, ho supera tot. És una exhibició de fatxenderia sense precedents, que supera les dels governs de Jordi Pujol, que durant els anys 90 del segle passat es va dedicar a inaugurar quilòmetre a quilòmetre l'Eix Tranversal, malgrat que en aquell cas el van acabar amb menys temps que aquests ignominiosos 3 quilòmetres. Durant la inauguració, aquesta setmana, Saura va dir, orgullós, que l'obra farà que disminueixin els accidents de trànsit. Llàstima que les víctimes dels darrers 10 anys no puguin beneficiar-se d'un efecte retroactiu perquè no podem ressuscitar els morts o fer caminar els invàlids. Com es pot tenir la barra de presentar-se a tallar la cinta d'una autovia que només comunica Medinyà amb Orriols? Quan, a més a més, no té ni cap ni peus perquè, de la mateixa manera que es va convertir en gratuït el tram de l'autopista entre Fornells i Vilademuls, ja fa temps que podrien haver ampliat aquesta circumval·lació gironina fins a l'Escala o fins arribar a Figueres. D'aquesta manera ens hauríem estalviat aquesta inversió de 16 milions per 3 quilòmetres d'obra feta per artesans egipcis. Posats a organitzar una inauguració amb altivesa i opulència, en lloc del secretari d'Estat, podríem haver enviat a tallar la cinta el Negre de WhatsApp.