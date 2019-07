Serena i els idiotes

Una enquesta de YouGov, firma internacional d'investigació de mercats i anàlisi de dades basada en internet, destaca que el 12% dels homes britànics creu que guanyaria al tennis Serena Williams, qui atresora 23 títols individuals de tornejos Grand Slam i 4 ors olímpics i durant 300 setmanes va ser la millor jugadora mundial.

Podem deduir tres coses: un de cada 8 homes britànics juga molt bé al tennis. Un de cada 8 homes britànics té un alt concepte de la seva capacitat com a tennista. Un de cada 8 homes britànics és idiota. La tercera proposta és la que té més possibilitats. Un sociòleg sabria si Gran Bretanya surt ben comparada per tenir 1 home idiota de cada 8.

De la dada s'infereix que la causa és el masclisme, però no aclareix què són el 3% de les britàniques entrevistades que asseguren que guanyarien Serena. Com estadísticament no és possible que siguin grans tennistes podem dir que són masclistes, però és més segur que seran idiotes, sense que una cosa contradigui l'altra. Un altre element que pot corrompre la conclusió per a homes i dones és que Serena és negra i no cal menysprear el racisme, que pot no interferir en el masclisme, però és compatible amb l'idiota.

El resultat ha estat posat en relació amb un gran slam que mai s'ha jugat, el que enfronti tennistes amb tennistes (homes amb dones) i McEnroe ha dit que si Serena jugués amb homes aniria la 700 en el rànquing. No hi ha manera de provar-ho, però acceptem-ho com a hipòtesi. Això diria que 700 homes tennistes jugarien millor que Serena, però d'ella per avall hi ha 7.500 milions de persones que juguen pitjor (3.787.000 homes i 3.712 milions de dones) amb idiotes britànics i del món inclosos.