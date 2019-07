Hi ha un món sense beatles, però no seria aquets

John Lennon deia a Paul McCartney que «anem a compondre una piscina», en al·lusió a la destinació dels diners que els subministraria la seva pròxima cançó. Entre els centenars de milions de persones que van mitificar els Beatles, mai van figurar els membres del quartet, per molt que l'ideòleg de la banda proclamés que «ara mateix som més populars que Jesucrist, no sé si desapareixerà abans el rock and roll o el cristianisme». Resposta correcta: cap dels dos, encara que s'estiguin quedant irreconeixibles. Com diu Maradona quan un fanàtic li insisteix que és més important que el Papa, «no és molt».

Amb Lennon assassinat, el supervivent del duo de compositors va intentar modificar l'ordre Lennon-McCartney pactat en un centenar de cançons, en McCartney-Lennon. Ni aquestes mesquineses ni el revisionisme del fenomen han alterat la dimensió històrica del quartet de Liverpool. Justifiquen una civilització. En la pel·lícula Yesterday, dos experts en la vulgarització cultural com el guionista Richard Curtis de Notting Hill i el director Danny Boyle de James Bond juguen de nou amb la hipòtesi d'un planeta que quedés orfe del deixant de la banda seminal. La conclusió del seu experiment sociològic és que pot existir un món sense els Beatles, però no seria aquest.

El nostre amuntegat record dels Beatles obliga a l'observació aliena per alliberar l'univers de l'existència del quartet. A Yesterday la pel·lícula, la desaparició de qualsevol referència a Let it be i altres s'estén a un món que també ignora la Coca-Cola i el tabac. El grup és traslladat així al món de les addiccions indefugibles, sobre les quals cada habitant del planeta s'ha de pronunciar. La prova cinematogràfica s'endureix en oferir versions nues i aspres d'un repertori centrat fonamentalment en McCartney, per tractar-se d'una història d'amor en el camí de Love actually. De nou, les cançons sobreviuen a la profanació d'una versió fílmica que recull una quinzena de composicions.

Les desenes de piscines compostes per Lennon i McCartney mostren que dues personalitats antagòniques poden conviure en una simbiosi productiva, segons testifica Harvard en aplicar tècniques d'Intel·ligència Artificial per comprovar la interpenetració de les dues ments en les seves creacions musicals. I si algú veu aquí una metàfora sobre la fictícia estanqueritat de Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, endavant amb la imatge. Els Beatles són imprescindibles perquè coneixien a la perfecció la fragilitat del material que manipulaven, per això Yesterday es va dir originàriament Scrambled Eggs o «Ous remenats».