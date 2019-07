Un pacte des de la desconfiança

Tot fa pensar que aquesta setmana Espanya tindrà president del Govern. Quan semblava que unes noves eleccions eren imminents, Pablo Iglesias ha fet un pas al costat en veure que era pitjor el remei que la malaltia. Però la suma d'escons entre el PSOE i Unides Podem no dona majoria absoluta. Els pressupostos i les lleis necessitaran suports parlamentaris que només oferiran nacionalistes i independentistes.

Els ciutadans han viscut darrerament en permanent campanya electoral. Tres eleccions generals en quatre anys (desembre del 2015, juny del 2016 i abril del 2019). I si això fos poc les urnes han vist paperetes del Parlament Europeu, a algunes autonomies i als ajuntaments. Possiblement la gent estigui ja envafada, però soc dels que penso que caldria anar a unes noves eleccions. I sinó que ho preguntin a Mariano Rajoy.

El pacte PSOE-Unides Podem no ofereix cap mena de garantia d'estabilitat. Es formularà des de la desconfiança, amb un Pablo Iglesias molt tocat i sense que els números surtin si no hi ha la col·laboració dels nacionalistes. No hi ha majoria absoluta, malgrat la formulació d'aquesta coalició.

És evident que els espanyols no estan acostumats a veure més d'un partit al Consell de Ministres. Però hom té la impressió que Unides Podem no donarà cap mena de garantia i que a més a més lesionarà els interessos de Pedro Sánchez.

El PP i Ciutadans seran els grans beneficiats d'aquest pacte, malgrat el discurs centrat i moderat del candidat ahir a les corts espanyoles. Tard o d'hora els podemistes posaran en dubte la monarquia, demanaran el dret a l'autodeterminació, desvetllaran serveis secrets i no recolzaran les polítiques de defensa. I d'Europa, ja no en parlem. Es pot veure qualsevol posicionament radicalitzat que dificulti els interessos de l'estat espanyol. Amb aquesta mena de socis, no caldrà enemics. Avui les enquestes atorguen un augment significatiu de vot al PSOE (37-38%) i davallada important del PP, Cs i Unides Podem que es mouen entre un 13 i un 17%. Però sembla que aquesta conjuntura no volen aprofitar-la els socialistes. Aquesta legislatura el PSOE no ho tindrà fàcil. Al calaix hi ha qüestions que urgentment s'hauran d'abordar com el dèficit alarmant de 17.000 milions de la Seguretat Social, la reforma del sistema de pensions o la reducció de l'estructura de l'Administració. Són reptes claus que necessitaran de la negociació amb el PP i Cs. Pensar que això avui es pot fer amb Unides Podem i sense majoria absoluta és de bojos.

Malauradament els partits polítics pensen més en ells mateixos que no pas en el país. Avui es donaven a Espanya les condicions per anar a una gran coalició però ni PSOE ni PP en volen saber res. D'altra banda, Ciutadans s'ha escorat a la dreta i Rivera defensa aferrissadament una estratègia que no comparteixen ni els mateixos fundadors de la formació taronja.

Aquesta setmana pot iniciar-se l'activitat parlamentària. Unides Podem assoleix, si arriba a forjar-se el pacte, un protagonisme important, malgrat els seus desastrosos resultats. Serà bo veure si de debò tenen sentit d'estat o si des de les xarxes socials, que dominen molt bé, fan d'oposició als seus mateixos ministres. Particularment, no soc massa optimista i crec que aquesta coalició serà una peça essencial perquè la dreta pugui recuperar-se. La travessia del desert no sembla a priori que pugui ser massa llarga ni per a Rivera ni per a Casado. Pedro Sánchez hauria de parlar amb Artur Mas, que té experiència. La CUP el va enviar a la paperera de la història i no es va atrevir a convocar eleccions. I així continuem a Catalunya, immersos en una crisi permanent.