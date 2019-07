Unamuno al segle XXI

El feixisme es cura llegint i el racisme es cura viatjant». Ho deia Unamuno a propòsit del moment polític que va viure la seva generació literària, la del 98, del qual es va fer ressò magistralment.

Des de llavors, a mesura que han anat passant les dècades, els règims totalitaris han anat adquirint formes diverses sota el paraigües democràtic. Malgrat les guerres que s'han succeït en el decurs del segle XX, cruentes i despiadades, encara subsisteixen governs intolerants que exclouen la diversitat, pel color, la creença, el sexe o la llengua.

La raça és un argument que les persones xenòfobes ja no poden esgrimir perquè un estudi seriós, avalat per la comunitat científica, revela que les anàlisis genètiques confirmen que els nostres avantpassats es van creuar a l'Àsia amb d'altres grups arcaics abans que aquests s'extingissin. En aquest tortuós camí, aquests grups es van creuar amb altres homínids com els Neandertals o els Denisovans i la seva empremta genètica ha quedat fixada en el nostre ADN. Els experts creuen que al voltant del 2% del genoma dels humans moderns no africans procedeix dels neandertals i que alguns pobles d'Oceania tenen en l'actualitat prop d'un 5% de codi genètic denisovà. El que no se sabia fins ara és que hi ha més humans «ocults» dins del nostre ADN.

O sigui que personatges com Trump, Salvini, Abascal, Le Pen i molts d'altres s'han quedat sense proves que corroborin la seva visió excloent dels pobles que no consideren com a propis, perquè la diversitat està inscrita en l'ADN de tothom, sense excepció. Els resultats són concloents i asseveren que la supervivència de l'espècie humana rau en aquesta barreja genètica, una part integral d'allò que hem esdevingut. Així que, si avui viatjar ja no cura el racisme, què en diria Unamuno?