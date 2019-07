Passo per dos comerços especialitzats de Girona per comprar un producte molt específic que m'agradaria regalar d'aquí un mes. Cap d'ells el tenia. Encara que tots dos van oferir-se a demanar-lo, no podien assegurar-me quan els arribaria. A casa, en menys de 5 minuts, el trobo en dues botigues d'internet que m'asseguren que me'l portaran en dos dies.

En els darrers mesos, he començat a pagar-ho gairebé tot amb la targeta de crèdit o el mòbil. Conec molta gent del meu entorn que ha adoptat aquest hàbit. És més còmode, evita haver de portar diners en efectiu al damunt, i fa més fàcil la gestió de l'economia domèstica. No obstant, hi ha establiments on m'exigeixen encara una despesa mínima per acceptar aquest tipus de pagament.

És per això que no m'estranya l'informe que acaba de fer públic l'Escola Universitària de Comerç i Distribució (ESCODI). Afirmen que un 45% dels comerciants ha registrat pèrdues durant els primers sis mesos de l'any, i que les visites els han baixat. El comerç tradicional, com molts altres sectors, està patint força. Algunes botigues haurien de començar a repensar la manera com ens venen el seu producte. Admetre que els clients hem canviat i no som els mateixos seria un primer pas determinant.