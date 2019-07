Problemes en el paradís

Per nivell econòmic, per respecte a les llibertats individuals, per l'existència d'una sanitat competent i un ensenyament públic generalitzat, aquesta Europa nostra, nosaltres, formem un paradís en el món actual. Amb d'altres zones, les «Grans Bretanyes del món» que deia l'historiador Hobsbawn, alguns països d'herència britànica: Estats Units, Austràlia, Canadà, Nova Zelanda. Illes en un món insegur.

El paradís té esquerdes. Però cal valorar les coses positives que tenim i que, com les tenim assumides, ens semblen normals, quan són grans èxits de la societat. Aquesta percepció és la millor manera d'enfrontar-nos als reptes de demà. Com allò que volem a casa nostra. Vegin l'exemple del futur de la Costa Brava. El cas de la urbanització de luxe a Cadaqués de sa Guarda, que després de les mobilitzacions d'Amics de la Natura de Cadaqués i SOS Costa Brava, ha passat d'incloure 104 xalets a 43 i l'hotel, també polèmic. El creixement urbà en zones fins llavors mitjanament conservades, i que no correspon a l'època de la dictadura de Franco, ens col·loca davant la realitat. Els interessos econòmics particulars, a vegades, poden destruir pulmons verds, zones salvades de la pressió de ciment. Tenim clar que algunes de les expansions urbanes dels darrers anys a casa nostra no responen a una necessitat real de la població, excepte el negoci d'alguns?

El govern de Sánchez. El futur govern del president en funcions Sánchez vol ser progressista, feminista, ecologista i europeista i tants adjectius, que potser pel camí en perd alguns. El president en funcions intenta la geometria variable, quadrar el cercle, no dependre del tot d'un Pablo Iglesias ciclotímic, capaç d'explicar, empès per una emprenyada èpica, les negociacions en ple parlament i quedar-se tan ample. La foto d'aquells joves de Podem que volien « conquistar los cielos», indica la capacitat d'eliminació de l'amic que té Iglesias: Bescansa, Errejón, Alegre, una rècula de damnificats. Mentrestant, a l'altra banda, Rivera perd votants i fundadors del partit, per la seva política dretana.

La geometria és la que és, però una repetició electoral per a alguns seria un desastre: el millor antídot per fer política i pactar.