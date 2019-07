Vot captiu

Investidura fallida. De fet, ningú comptava que Pedro Sánchez se'n sortiria a la primera. Coses de la negociació i de les estratègies dels partits. L'independentisme català va votar ahir contra Sánchez; mentre Torra afirma que «ho tornarem a fer», el candidat socialista assegura que no ho permetrà. La coherència del vot dels diputats sobiranistes contrasta amb la posició del Govern de la Generalitat, que, en boca de la seva portaveu, va reclamar la formació immediata d'un Govern estable a Espanya que permeti recuperar la interlocució. Paraules no acompanyades amb fets. L'independentisme està dividit sobre la seva implicació a la política espanyola i mentre decideix com s'ha de reenganxar a la governabilitat ha deixat decaure totes les vies d'interlocució amb el Govern de l'Estat. Segurament no sabrien ni de què parlar. L'estratègia de l'independentisme ha fracassat i la seva posició és subsidiària de l'acord a què puguin arribar Unides Podem amb el partit socialista. Hi ha una aparença que si hi ha un pacte d'esquerres tenen l'opció d'afegir-s'hi, quan la veritat és que no tindran més remei que validar-lo. En un parlament espanyol fragmentat i amb el candidat amb el grup parlamentari més minvat de la democràcia, mai havia tingut tan poc valor el pes del partit que ha guanyat les eleccions generals a Catalunya. La qüestió catalana no va estar present en el discurs amb què Pedro Sánchez va demanar la confiança de la cambra, senzillament perquè se'n va poder estar. I quan hi va fer referència va ser per demanar al Partit Popular responsabilitat d'Estat per fer front a una possible reacció a la sentència del Tribunal Suprem per l'1 d'octubre. I tot i això, la majoria de l'independentisme resa per tenir l'opció de poder-lo tornar a fer president.