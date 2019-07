Ganes de fer lectors

Quina felicitat! La Federación de Gremios de Editores de España i el ministre de Cultura, José Guirao, pensen convertir aquest racó de món en una potència lectora. Ja tocava! Però, com volen fer-ho? Sobretot ara, quan això de llegir sobre paper s'associa al temps dels dinosaures.

Tant de bo trobin una recepta màgica que ens permeti assolir, per exemple, les ràtios de lectura que tenen a França. Segons una enquesta del 2017, feta pel Centre National du Livre, el 60% dels francesos es consideraven lectors habituals i el 24% ocasionals... La primera activitat de lleure més valorada per homes i dones? Sortir amb els amics. I la segona? Llegir... Flipa!

A Espanya, en canvi, el 2018, només un 49% dels enquestats es consideraven lectors habituals i un 12,5% ocasionals. Per poder presumir de potència, doncs, encara falta una mica.

Millorar aquestes estadístiques serà una feina complicada. La satisfacció que produeix la lectura requereix esforç i un tempo lent. I en el context actual, això li juga en contra. Llegir un text pot semblar menys atractiu o excitant que practicar altres formes d'oci, audiovisuals o digitals, on petits, adolescents i adults obtenen una gratificació gairebé immediata.

Benvinguda sigui, doncs, per tot això i molt més, la iniciativa que volen emprendre Ministeri i editors. I posats a demanar coses, i tenint en compte que els llibres els escriu algú, potser també seria l'hora de millorar les condicions laborals dels seus creadors, perquè, a hores d'ara, no hi ha gaires diferències entre un escriptor i un rider de Deliveroo.