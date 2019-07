Hi ha una peculiar botiga de records a l'interior de l'estació de tren de Girona que és el viu reflex del canvi turístic que ha fet la ciutat. L'establiment comercialitza tota mena de records per fer regals personalitzats relacionats amb Girona i el turisme. Fa uns anys era totalment inimaginable, perquè amb prou feines hi havia postals per vendre als turistes que passaven per aquí. Però el que realment és el viu reflex del canvi turístic és el mostrador d'aquesta botiga. El seu propietari en tan sols un mes ha aconseguit reunir i exhibir una interessant col·lecció de bitllets dels països de procedència dels passatgers que han passat per allà. No hi ha euros. Hi ha bitllets de pràcticament tots els continents. Els han deixat allà turistes que han vingut a Girona. N'hi ha de diversos països asiàtics, de Sud-amèrica, de països àrabs... tots ben ordenats sota el vidre del mostrador. Evidentment, la connexió d'alta velocitat entre Barcelona i Girona ha contribuït a fer el salt turístic. Com també el rodatge de diversos anuncis i sèries, especialment Joc de trons. En aquest cas ja estem parlant d'un impacte a escala mundial. Tot plegat fa que Girona ja no sigui aquella ciutat que s'omplia únicament de turistes quan estava núvol o plovia a la costa. Girona té potencial turístic. Està totalment demostrat.