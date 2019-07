XXIV Fira del Circ als carrers de la Bisbal

No fa pas gaire que a la vila de la Bisbal d'Empordà totes i tots hem estat convidats a contemplar amb ulls il·lusionats, talment si fóssim infants, un munt de sorprenents artistes del circ al carrer. Els passats dies 19, 20 i 21 d'aquest mes de juliol tan farcit de plugims i tanmateix d'un sol que esquerda les pedres, el circ ha tornat a la capital de la ceràmica i del Baix Empordà. El seu encís s'ha allunyat, d'un alè, de la lona gegantina, per tal d'espargir-se pels carrers, corriols i, àdhuc el passeig. Quatre acròbates francesos de la Cie. La Compagnie, amb el museu Terracotta de ceràmica com a fons del seu escenari improvisat, se'ns han posat a la butxaca per mitjà de les seves acrobàcies sobre bidons, la bàscula i la perxa xinesa. Els dos artistes de Cia. Vaques al vestíbul del mateix museu, tot fent equilibris sobre ampolles de cava, ens han fet parçoners de la seva particular dansa. Davant la façana de l'església parroquial, asseguts a les seves escales, hem pogut gaudir de l'humor dels dos clowns de La Bella Tour, que ens han demostrat en quaranta-cinc minuts que si s'enfonsés el Món, ells, els ambaixadors permanents de l'humor, podrien substituir a la valenta els acròbates, equilibristes, domadors i, fins i tot, els mossos de pista. Davant l'església de la Pietat un home ha tret baldufes petites, grans, nues i vestides del seu tricarro de la Cia. Penelope&Aquiles, per fer-les volar davant els nostres ulls sorpresos. Control Freak il·luminà la foscor de la nit bisbalenca mitjançant la seva indumentària lluminosa i màgica.

I m'he deixat al tinter un piló d'artistes del circ al carrer, que honoren la més formosa tradició del circ itinerant; però, no vull acabar sense fer esment de quelcom sorprenent i màgic que ha succeït per obra de la Claudia Arias i l'Enric Bou, nadius de la Bisbal. Totes i tots sabíem que el seu espectacle duraria tan sols deu minuts, tot i així l'esquifit pati de les antigues Escoles Velles ja estava ple a vessar tres quarts d'hora abans, àdhuc hi havia gent darrere el reixat que el separa del carrer del costat. Els equilibris d'aquesta jove bisbalenca, que fa ús del ioga per crear, mitjançant equilibris gairebé impossibles, unes figures que a tots plegats ens van semblar fascinants; perquè la poesia quan s'obsequia amb petites porcions tot fent ús de l'ànima més profunda i l'amor, rep de mantinent els més fervents i autèntics aplaudiments.

Tots els artistes del circ itinerant a sol i serena ens han fet fruir els pares, fills, avis i nets de la il·lusió que ens anuncia, a l'albada, any rere any, aquella cadernera que tots tenim al nostre cor d'infant.