Catalunya creativa

Catalunya és creativa. Va ser un pol d'innovació en els orígens de la publicitat i, des de llavors, manté aquesta consideració, explotada la dècada dels noranta del segle passat gràcies als Jocs Olímpics de Barcelona i reforçada en l'actualitat a través d'una constel·lació de startups, restaurants de prestigi com ElBulli –en el passat– o El Celler de Can Roca –en el present– i esdeveniments d'abast internacional com el Mobile World Congress i el Sónar.

Aquí, el comú és afrontar amb un enfocament creatiu els reptes i problemes. A continuació, es desenvolupen estratègies creatives sobre plataformes creatives. Per aquesta raó, manen els departaments creatius, capitanejats per directors creatius? Però, què és realment un acte de creativitat? En síntesi, entenem que consisteix a produir alguna cosa original.

D'acord, això queda clar. Catalunya és un referent creatiu. Amb tot, també cabria preguntar-se: i si allò que és vell o similar al que ja existeix funciona millor que el que és nou i diferent? L'essència de la creació de la marca de Catalunya va ser instaurar la percepció que era la primera en la seva categoria. Quan ha començat a perdre aquesta posició, la creativitat ha deixat d'estendre's sobre el producte –amb perdó– i s'ha aplicat sobre la seva publicitat.