Ofertes hoteleres en temps de vaques flaques

Fa poques setmanes, els hotelers de diferents parts de l'estat i una organització patronal que els representa van ser protagonistes d'una dura revolta verbal i legal contra l'Administració en relació amb la campanya dels viatges per la tercera edat subvencionats per l'Imserso que ha de començar després de l'estiu, com cada any des de fa molts.

Es queixaven, els hotelers, que amb els preus que cobren per habitació –en temporada baixa, que quedi clar– gairebé no tenen benefici. I alguns, com ara entre els de Benidorm, han amenaçat amb deixar d'oferir habitacions després de rebre un «no» a la revisió de preus per part no només del Govern de l'estat sinó també judicialment. Personalment, i soc conscient que la meva opinió no agradarà ni serà compartida pels hotelers de casa nostra que participen dels viatges de l'Imserso, qui no vulgui prendre part és ben lliure de quedar-se'n al marge. Que això forma part del sistema econòmic «socialitzant» del capitalisme, ni més ni menys. Cal recordar que un dels principals objectius dels viatges per a la tercera edat va ser mantenir en activitat professionals del sector turístic –guies, cambrers, ­conductors d'autocars, agents de viatges, etc.– la qual cosa comportava evitar el tancament en temporada baixa d'alguns hotels. Però que els hotelers tinguin beneficis no era, ni és, ni ha de ser, l'objectiu principal.

Els viatges subvencionats són rendibles pel conjunt de la societat perquè l'estat estalvia prestacions d'atur i, d'una altra banda, segueix obtenint ingressos per les cotitzacions a la Seguretat Social de persones que sense aquest activitat turística passarien a l'atur.

Feta aquesta reflexió, vull afegir que una coneguda cadena hotelera catalana ha estat inserint en un diari de Barcelona, durant el mes de juliol, els anuncis d'una campanya de publicitat destinats a donar a conèixer les seves ofertes en relació amb els seus hotels de 4 estrelles situats a Tenerife i a les illes Balears. Dues destinacions –tot sigui dit– de les més demandades a l'hivern pels pensionistes de l'Imserso. Els preus per persona oferts per l'estada, en règim d'allotjament i desdejuni, en els seus establiments aquesta temporada alta són bastant semblants –tot i que sense pensió completa– als que amb tanta revolada han protestat els hotelers que ofereixen les seves places a l'Imserso. Encara que en aquest cas no es tracta de temporada baixa, ni molt menys.

Aquesta oferta dels anuncis, amb ­preus de 27 euros pernoctació i desdejuni en hotels de 4 estrelles en el cas de Tenerife i de 39 a les Balears, no ha passat desapercebuda a algunes persones conegudes meves, alienes al sector turístic. I vàries, que són usuàries cada any dels programes per a la Tercera Edat i que no solen realitzar la pensió completa encara que aquesta estigui inclosa, m'han plantejat els seus dubtes: com és possible que en ple juliol s'anunciïn tan baixíssims preus?

I la veritat és que un prefereix no explicar-li-ho a aquests jubilats per no haver d'entrar en detalls. Això sí, quan veig aquest tipus d'ofertes penso que els anuncis han de formar part d'un barter o intercanvi de serveis entre la cadena hotelera i l'editorial del diari o que, en cas de ser abonats, ha de ser-ho amb uns descomptes tan considerables com els que l'empresa hotelera aplica en les reserves de les habitacions.

Ja se sap que quan per a alguns empresaris hi ha vaques flaques en la demanda€ hi ha els qui prenen decisions que pot semblar –encara que solament sigui una aparença– que tiren la casa per la finestra, ja siguin empreses hoteleres, ja editores de diaris.