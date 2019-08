De qui refiar-se?

Xavier Serra Besalú girona

Ja no som imbècils. Els ciutadans de Catalunya –com tots els altres que espavilen, encara que hagi hagut de ser a garrotades– ja sabem que entendre la política com a «oportunisme» és una «feina» com tantes altres: només que «indigna».

Diàleg i actitud pacífica, i bo­na educació, sempre!, però «negociar» sous, cadires, modus vivendi i comoditats... en una funció de servei públic, acaba fent fàstic. No tot és mercantilitzable (i molt menys els refugiats, les presons o les mentides policials).

Jo em refio de «les persones de paraula» (molt més que de les sigles o «marques»). Els Presidents de la Generalitat –el que és a l'exili i el que governa des de plaça de Sant Jaume– són persones autèntiques, i respectuoses (independentment de les dades d'èxit del CIS o d'altres), i jo me'n refio.

Els venedors de fum, dels populistes, dels repressors de la llibertat, dels que depenen dels diners dels banquers i empresaris o de la teleporqueria... no em fan el pes, gens ni mica.



Nou ordre mundial

Josep Baella Isanta Girona

Chico Xavier, famós mèdium i divulgador de l'espiritisme al Brasil, va fer una predicció sobre un fi de cicle que esdevindria el dia 20 de juliol del 2019. Éssers més avançats apareixeran a la Terra. Un nou ordre mundial s'instaurarà.

Tenim les prediccions d'Angelo Roncalli, futur papa Joan XXIII. Van del 1935 al 2033 i entre d'altres, diu que la humanitat coneixerà una sola llengua, inclús una sola fe. A les illes Açores es descobriran uns rotlles que permetran a la humanitat conèixer les experiències de civilitzacions anteriors que revolucionaran les conviccions científiques.

Baba Vanga, vident i profeta búlgara, ha fet moltes prediccions amb un alt nivell d'encert. Diu que molta gent patirà degut a desastres naturals, sobretot a països d'Àsia. La Xina és convertirà en la primera potència mundial. L'antic ordre col·lapsarà.

Facebook el 2020 activarà la nova criptomoneda anomenada «lliura» que està predestinada a substituir el dòlar. El declivi del dòlar és imminent. Si el dòlar no cau, la Xina es farà amb el control mundial.

Mentrestant, l'elit mundial està estudiant i conspirant contra la humanitat. Per instaurar un nou ordre mundial necessiten anar destruint els estats-nació, controlar la humanitat, crear una sola moneda i endeutar encara més tots el països.

L'equació de l'elit és: problema, reacció i solució. Les elits creen els problemes, i ens venen les solucions que els són favorables. Controlen els mitjans de comunicació i ofereixen a la població les addiccions que necessiten per castrar qualsevol rampell de revolució. La marihuana, pel seu poder narcotitzant, serà legalitzada.