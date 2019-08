Qui creu en el «fons Santos»?

Cinc anys després de la seva polèmica compra, el fons Santos Torroella ja pertany a l'Ajuntament de Girona, però encara no tenim previsió de poder-lo veure aviat. És cert que ja hi ha un projecte per reformar la Casa Pastors i convertir-la en el futur Museu d'Art Modern i Contemporani, però de moment les inversions hi han estat més aviat escasses: el Govern català ha anunciat que hi aportarà 800.000 euros, però tenint en compte que la reforma integral ha de costar 4,7 milions (més tots els imprevistos que puguin sortir), sembla que el camí serà llarg. De fet, encara que s'ha d'iniciar la licitació de les obres. Per tant, paciència.

El problema de la Casa Pastors és que va ser un projecte personal, molt personal, del llavors alcalde Carles Puigdemont, que també s'encarregava de l'àrea de Cultura. Un projecte que l'actual equip de Marta Madrenas ha heretat i ha de tirar endavant, però que dona la sensació que no hi creu del tot. De fet, poques vegades, ni tan sols per campanya electoral, vaig sentir els membres de JxCat omplir-se la boca amb aquest museu ni defensar-lo com un projecte clau per la ciutat. El problema és que la compra ja està feta, de manera que de res serveix pensar si va valer la pena o no. Només queda tirar-lo endavant el millor que es pugui.