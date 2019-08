Cuines d'agost

Atenció: el CIS no ha dit mai que el PSOE trauria el 41%. Ho lamento per als socialistes eufòrics. El 41% és la «intenció declarada de vot», una dada en brut que caldria refinar per convertir-la en un pronòstic, aplicant-hi una «cuina» que el CIS no realitza en els baròmetres mensuals. Però que els socialistes no estiguin tristos: la dada es pot comparar amb la seva equivalent d'enquestes anteriors, i a l'abril era del 35%, tot i que el resultat de les urnes va ser força inferior. Créixer sis punts en tres mesos és una bona progressió, suficient per fer reflexionar els altres partits.

També els pot fer reflexionar una altra dada: que la retenció de vot sigui del 85% en el cas del PSOE contra el 74% tant al PP com a Ciutadans. Però el creixement socialista no vindria d'aquests partits sinó d'Unides Podem, a qui robaria un votant de cada deu. Per cert: més d'una quarta part dels qui van votar UP diuen que voldrien fer-ho ara per Esquerra Unida. Pablo Iglesias i Alberto Garzón tenen matèria per rumiar durant aquest mes d'agost, que serà de tot excepte de vacances per als principals dirigents polítics espanyols.

Fins i tot si desapareixen uns quants dies de la seu oficial, aquest agost els líders s'enduran el despatx posat. Ho ha decidit així Pedro Sánchez, que és qui marca el ritme. «Aquest any no fem vacances», va anunciar la vicepresidenta Carmen Calvo, i si el president es queda, tothom es queda. En qualsevol moment poden passar coses, perquè hi una operació d'encerclament en marxa per tòrcer el braç d'Iglesias i fer-li empassar el govern «de cooperació», eufemisme que significa «em votes però no governes». Al setge hi participen Garzón, els Comuns, els anticapitalistes i altres sectors de l'aglomerat, i Sánchez hi vol afegir els sindicats i les entitats de la nova mobilització social.

Farà vacances Manuel Marchena, però diuen que poques. Una setmana i mitja, potser. La resta d'agost avançarà en la redacció de la mare de totes les sentències. Quantes coses que han de passar, aquest mes que de vegades sembla inexistent! Amb la calor de l'assolellada es cuinaran els esdeveniments de setembre, quan aquest articulista tornarà si res no ho impedeix. Potser llavors Josep Huguet ja haurà confirmat si va o no va a la manifestació de la Diada.