Vacances al casal de la gent gran del Mercadal

Josep Yebra Girona

Només pretenc fer una pregunta a l'Ajuntament de Girona. Durant el mes d'agost, on haurem d'anar els vells d'aquesta ciutat amb la llar d'avis tancada tot el mes per vacances? L'Ajuntament també tanca per vacances?

En el supòsit que no tanqui, com m'imagino, perquè no posen un substitut al Mercadal? Ja no trobo massa raonable que tanquin els dissabtes i els ­diumenges, ja es tracta d'un treball social per a la gent gran.

Tant que ens van prometre abans de les eleccions! Tot és aigua passada.

Mentrestant, esperem una solució.



En agraïment a la Mariana

M. Àngels Pagès ventalló

Mariana, ja no et tenim entre nosaltres, ens has deixat de manera sobtada. Trobarem a faltar la teva notable i peculiar personalitat. Eres una dona molt culta, però extraordinàriament senzilla, afable amb tothom, amb un somriure delicat i disposada sempre a ajudar als altres.

Gràcies per haver encomanat la teva passió pels llibres a tantes persones en el teu llarg exercici com a bibliotecària i en el club de lectura que vas dirigir tan de temps amb total disponibilitat.

Gràcies per la teva bondat i el teu exemple de vida. El teu record el tindrem present molt de temps.



Contra els manters, oblidant els proveïdors

Màrius Viella La Bisbal d'Empordà

Quan algú del govern diu que «és inadmissible que el primer que veuen els turistes són els manters» podem pensar que se n'alegra que no tots arribin a terra, en l'intent de cercar una vida millor, via cementiri del Mediterrani. Crec que mereix una resposta que hauria de fer-los caure la cara de vergonya a tots els que viuen de la política d'arreu; és molt fàcil voler disposar de la vida dels altres, quan es té un sou milionari i un futur garantit de benestar; el que sí que és vergonyós és que, tota vegada que són aquí, no es pugui trobar la manera que tinguin un mínim d'empara del govern que els ciutadans han votat perquè la vida tingui més sentit per a tothom; es vol lluitar contra la delinqüència, privant de subsistir qui ho intenta sense haver de delinquir. No és als que posen la «paradeta» al carrer que s'ha de perseguir, és a les màfies que disposen de grans magatzems, que algú fent «l'egipci», el sord, i el cec, els facilita el negoci. Volem controlar petites quantitats de les «paradetes» dels manters, i no podem controlar els grans contenidors que entren d'arreu, en perjudici per al comerç en general, més que els top manta.

Formeu empreses per netejar el boscos! Aprofiteu la biomassa! Obligueu les constructores a instal·lar energia solar! L'aprofitament de les aigües plujanes amb sistemes comunitaris d'escalfor i de fred! Si ho fem així, segur que hi haurà feina per a tothom. Però com que qui mana són els interessos de les energètiques, això no s'aconseguirà si no s'inclou un sistema que ells hi puguin posar els comptadors...

És de suposar que la despesa que comporta aquest servei extra dels Mossos no la pagaré jo i els ciutadans com jo; és de suposar que la pagarà qui en surti beneficiat, perquè crec que hi ha altres assumptes de més importància que estan descoberts de vigilància, i no cal donar pistes.