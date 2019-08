Voleu dir que

anem bé?

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Què està passant al món, fins i tot al nostre entorn més proper? Cada vegada més, als mitjans d'informació hi escassegen les bones notícies, deixant pas a les que, ben sovint, ens fan posar els cabells de punta –fins a aquells que ja gairebé no en tenim. En primer terme els països en guerra que, tot i que ens agafen un xic lluny, ens fan patir per les greus conseqüències que afecten les i els que les pateixen, fent que molts s'hagin de jugar la vida cercant, a través del mar, un país que els vulgui acollir.

Mentrestant als països on, sortosament, no en tenim, de guerres, que podríem viure pacíficament, tenim persones que ens ho posen difícil, gent violenta, que no els costa gaire matar o agredir, físicament o sexual, o que s'esmercen en robar-nos el nostre patrimoni, a vegades, fins i tot, emprant la força. Actualment, fa escruixir el nombre de casos de violència masclista, homes que maten la dona, i a voltes fins i tot fills; o altres que impunement, sols o en grup, les violen.

A vegades, ens pot semblar que la llei no s'apliqui amb tota la contundència que mereixen els culpables, proves hi ha hagut, de casos que s'han resolt a base de fer manifestacions. En d'altres, els malfactors, no n'han sortit tan malparats com era d'esperar. Amb càrrecs, sí! Però aquí queda tot. En aquests casos la feina de la policia no serveix de ­gaire res.

No és agradable escriure sobre aquestes qüestions, sap molt greu haver-ho de fer. Ben al contrari, ens agradaria dir que tot va bé, que podem estar ben tranquils, tant a casa com al carrer. Com que això és el que voldríem tots, és el que ens ho fa manifestar.

Com diem sempre, és el nostre parer.



Agraïment al personal de la planta 8a de l'hospital Josep Trueta

M. Teresa Gómez i Toni Marco GIRONA

La família d'Antonio Marco Sanz vol manifestar el seu agraïment a tot el personal per l'atenció, el tracte i l'escalf rebut durant els dies que ha estat ingressat. En moments tan difícils, tan pel malalt com per la família, heu estat un exemple de professionalitat i humanitat.

Moltes gràcies a tots i totes: metges, infermeres i tot el personal auxiliar.



A Blanes ens deixarem acariciar per una brisa mallorquina€

Montse Pla Badalló Montfullà

Els Jardins Marimurtra de Blanes endinsaran el públic en un viatge vibrant, de diàleg musical on la sensibilitat i la veu captivadora de la Maria del Mar Bonet farà que el dia 16 d'agost la mar i el jardí dialoguin harmoniosament.

Viatjarem del mediterrani a Cuba, descobrint i estimant poetes, «tocarem» la mediterrània, descobrirem nous mars plens de lluminositat.

La seva veu dolça i la bellesa natural dels jardins, no ens deixaran indiferents€ Ens deixarem acariciar per olors, per la salabror de la mar, la brisa mallorquina serà especial aquella nit€

Alenarem perfums encisadors, la força i la sensualitat de les illes arribaran al nostre portal de la Costa Brava.

Un Camí Florit a tocar del mar faran dialogar natura i música i ens vindrà a la ment el poema de Josep Maria Llompart: «Llevamà, card, fonollassa, rosella, cascall, lletsó». Plegats olorarem, observarem, recitarem i acompanyarem l'estimada Maria del Mar Bonet en un univers preciós de plantes i flors.

El somni de Carl Faust va ser una realitat, va lluitar i fer possible aquests Jardins Marimurtra , igual que la Maria del Mar, una dona lluitadora, incansable, amb 50 anys d'escenaris vivint de la música i deixant-nos-en gaudir€ Un somni també fet realitat amb ganes sempre de mirar endavant!