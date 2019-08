La Devesa es podreix?

Aquesta és la pregunta que ens podríem fer veient el que va passar el juliol passat quan un dels grans plàtans de la Devesa va caure al mig del parc. Evidentment, no es trobava en bon estat. Malgrat els esforços que fa anys i anys hi destina l'enginyer gironí Narcís Motjé -la ciutat mai li agrairà prou la feina que fa i les hores que hi esmerça- no dona gaire confiança que caigui un arbre tan majestuós com aquest. Alguna cosa deu fallar. Aquesta arbreda sempre ha viscut d'esquenes a la ciutat i la ciutat també ha viscut d'esquenes a ella. Mai s'ha sabut trobar-hi un destí i una ocupació permanent. Sort que encara tenim aquest gran espai per fer-hi el mercat setmanal i situar-hi les atraccions de fires perquè si no fos per la Devesa, on seria? Cal que algun dia algú s'assegui i amb serenor afronti què es vol fer amb el parc. Cal regular els seus usos de forma clara. La Devesa seria l'enveja de qualsevol ciutat europea. Per tot Europa saben com treure rendiment i profit ciutadà a una gran parc com el que tenim i mai l'hem valorat prou. Nosaltres no en sabem però està clar que cal continuar donant un ús dins de la convivència ciutadana i el que de cap manera podem fer és deixar que es podreixi. Un entorn natural d'aquestes característiques és imprescindible.