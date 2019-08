Neoliberalisme i vacances

Els neoliberals són gent que no està bé. És gent que necessita tractament ràpid i especialitzat. Els neoliberals creuen en una intensitat pròpia d'una religió que cal que siguem competitius sempre i en tota condició. Hem de treballar totes les hores del dia i de la nit. És gent que diu que hem de treballar com els xinesos. Per això volen desregular el mercat laboral encara més, és a dir, pagar a la gent tant poc que treballant 12 hores al dia continuïn essent pobres i passant gana. Volen més reformes laborals. Per aquesta gent el valor principal és l'afany de lucre. No hi ha res per sobre d'aquest valor. Per tant, els teus amics i les teves parelles no han de ser desinteressats sinó producte d'un càlcul monetari. Tot el que no sigui interès i diners és titllat de hippy i de mentalitat podemita i/o cupaire. Posarem un exemple concret d'aquestes «idees», producte sens dubte d'un mal viatge de drogues de quan eren joves. A més creuen que a les universitats caldria un gran canvi, en primer lloc que només estudiessin els fills tontos dels rics, la gent valuosa però pobre no hi podran accedir. A més volen treure les humanitats de la universitat. Creuen que no serveixen de res. No saben, no tenen dos dits de front, que sense humanitats no hi hauria transmissió del coneixement científic. És a dir, ens conduirien molt ràpidament a l'edat de pedra. Ells que tant lloen l'avenç tecnològic en realitat demostren una incapacitat clamorosa per entendre el món, la falta de cultura els ho impedeix.

Però una de les coses que menys es pot perdonar és que ens vulguin deixar sense vacances. Va malament per l'economia, diuen. A les vacances d'estiu jo em torno comunista per la banda de Paul Lafargue i el seu Dret a la peresa molt millor que la branca del seu sogre. M'aixeco, esmorzo, vaig a la platja, em dutxo. Dino, faig la migdiada. Just em queden dues horetes per llegir. Hi ha dies que ni això. Ja és l'hora de sopar, encabat de sopar un gintònic i a dormir. La pregunta que em faig aquests dies és: durant l'any com hi posem vuit hores de treball al mig de totes aquestes activitats tan essencials? És realment inhumà pretendre que tothom treballi tant i, això sí, la meitat dels joves els mantenim a l'atur i volem que els iaios treballin fins als setanta a les bastides de la construcció. Només a persones trastocades se'ls pot acudir de pensar en un món tan ximple com aquest, segurament la raó és que no fan vacances mai, només pensant en els diners hora a hora, dia a dia, setmana rere setmana, mes a mes, any a any.

Aquesta gent els agrada malviure tota la vida i amargar la vida a tots els del seu voltant per acabar essent els més rics del cementiri. Definitivament els neoliberals estan malament del cap, són un autèntic material d'enderroc. Haurien de tancar-los abans no acabin amb les vacances de tothom i el món faci un pet com un aglà.