Un estiu difícil a l'aeroport

Aquest està essent un estiu complicat per a l'aeroport de Girona. Al descens del nombre de passatgers -durant el mes de juliol, en plena temporada alta, va rebre un 5% menys de viatgers i tot fa pensar que aquest any serà difícil arribar als dos milions- se li ha sumat la suposada amenaça de Ryanair, filtrada pels sindicats, de tancar la base de l'aeroport de Girona. Aquest tancament, si s'acaba concretant, no vol dir que Ryanair deixi de volar des de Girona, però sí que podria reduir significativament el seu nombre de places. Tenint en compte que en els darrers anys no s'han fet els deures -uns deures difícils, tot s'ha de dir- i la companyia irlandesa continua essent el principal sustentacle de les instal·lacions de Vilobí, la seva marxa deixaria l'aeroport en una posició més que delicada.

Mentrestant, fa anys que escoltem que Vilobí s'ha de convertir en la «quarta pista» del Prat, per tal de descongestionar l'aeròdrom barceloní. Però per fer-ho possible caldrà que es construeixi la terminal d'alta velocitat a l'aeroport gironí, un projecte que encara es troba a les beceroles. Ara que estrenarà director -Vicent Pallarès, procedent de Reus-, és urgent que AENA, la Generalitat i les administracions tracin un full de ruta sòlid per a l'aeroport, abans no sigui massa tard.