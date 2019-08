La felicitat no necessita raons; o algunes sí

La felicitat no necessita raons» és el titular d'una entrevista publicada a La Vanguardia a l'enginyer i mestre de teràpies egiptoessènies Bernard Rouch. És la primera vegada que sento parlar d'ell i de les seves pràctiques, però tota l'entrevista és magnífica. Fins i tot el titular, tot i dissentir. No estic d'acord amb frases grandiloqüents que t'asseguren que pots aconseguir tot el que vols o que pots perdre 15 quilos sense esforç. I sé del que parlo. No sé si es requeriran moltes raons per ser feliç, però dic jo que una lleugera empenta pot ser que sigui necessària. Llegeixo l'entrevista el dia que m'expliquen que un repartidor amb bicicleta ha de treballar entre 12 i 14 hores al dia per aconseguir un sou proper a digne. Així que, segur que no és necessària cap raó per aconseguir la felicitat? L'economista Anne Case i el també economista i premi Nobel Angus Deaton han basat gran part dels seus estudis a mostrar la relació entre les morts per cirrosi, sobredosi o suïcidi de persones pobres nord-americanes i els canvis en el mercat laboral. Hi ha una connexió clara entre un mínim de capacitat econòmica i la salut. I és que només de proclames d'autoajuda no es viu. Deaton va ser, a més, una de les veus més crítiques amb les polítiques d'austeritat imposades per Brussel·les. «Tots voldríem ser feliços», ha dit, però també va afegir que aquestes reformes econòmiques havien de ser un impediment. Sr. Deaton, vostè em cau bé.

Les persones que saben molt moltíssim de serveis socials (i tinc la gran sort de conèixer-ne algunes) diuen que hi ha tres requisits bàsics pels quals començar a construir la base d'una vida satisfactòria: reconeixement, habitatge i relacions. El primer és, bàsicament, sentir-se útil. Percebre que el que fem serveix per a alguna cosa, o per a algú, i tornar a casa amb la sensació d'haver realitzat una activitat amb sentit. Tornar a casa, sí. A un habitatge, a un lloc on aixoplugar-se, gaudir de la intimitat i compartir-la amb qui ens plagui. I aquí entra el tercer requisit: les relacions, persones amb qui passar la vida. O part. No cal esperar els resultats de cap baròmetre oficial per saber que entre els temes que més ens preocupen hi ha la precarietat laboral, les dificultats per accedir a un habitatge mínimament digne i la soledat. Així que, potser sí que són necessaris alguns motius per ser feliç.

Bernard Rouch va estudiar una enginyeria per contrarestar les influències d'uns pares molt espirituals, però va descobrir que les essències de la raó i de l'ànima coincideixen. És a dir, que la manera de gestionar els diners diu molt dels nostres valors espirituals. Proclama les virtuts del silenci, de no batallar contra un mateix, de la importància de tancar els assumptes, de desfer-nos d'emocions repetitives insatisfactòries, de comprendre què ens fereix o del poc gratificant que és l'actitud contradictòria d'estar i no estar, o la de voler i no voler. A partir d'aquí, diu, reconeixerem la felicitat. Molt suggerent. Acabo de llegir l'entrevista amb els ulls ben oberts. Amb la seguretat de poder gaudir d'uns mínims, promoure i reconèixer estats d'alegria hauria de ser una de les nostres grans raons. A per elles.