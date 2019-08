L'altra autopista

No he entès mai perquè els suposats ecologistes d'aquest país són tan selectius a l'hora de posar de manifest el seu rebuig a determinades coses i a d'altres no. Per exemple, hem vist com el soroll de quatre gats ha acompanyat l'intent d'ampliació de l'autopista entre Blanes i Lloret de Mar, hem vist també com ara, per a alguns, posar una totxana a la Costa Brava és un delicte imperdonable o com qualsevol intent de construir un abocador es converteix en una croada per a aquells que s'hi oposen. Però, en canvi, no veiem mai aquests mateixos salvadors de la pàtria demanant més infraestructures per evitar les interminables cues i el col·lapse que pateix el litoral a l'estiu, amb la consegüent contaminació ambiental, o no els veiem tampoc aturant l'allau d'embarcacions que circulen amunt i avall per la nostra costa generant una autopista de petites onades que ens diuen per on han passat. Només cal perdre una estona per comptabilitzar el munt de barques, barquetes i vaixells que circulen amunt i avall al llarg de tot el dia i que provoquen l'efecte visual d'una fugida d'Egipte.

M'estranya que aquell conseller que surt a tot arreu i a tota hora visitant i inaugurant múltiples actuacions, encara que moltes d'elles molt minses, no s'hagi avançat ja a anunciar una vinyeta per a les barques o un carril VAO per a aquelles que duguin més de tres ocupants. Els experts en geografia ens deien allò que la capacitat d'absorció del mar no és la mateixa que la de la muntanya, en el sentit que el mar ho aguanta tot, la sobreocupació, la sobreexplotació o l'excés de contaminació, però malauradament veiem que no era així.

Fins i tot per a aquests nous ecologistes resulta idíl·lic anar amb la barqueta a la caleta encara que no puguin aparcar-hi. I és que això de gaudir de la costa té les seves contradiccions. No em facis una caseta però quedem al White Summer Festival, no construeixis una autopista però jo no em perdo cap estiu de Cadaqués. I l'any que ve hi tornarem, sortirem amb la barqueta, oi?