Temps de pregària estival

anna maria muntada batlle granollers

La nostra pregària mai no ha de ser una fugida, sinó que ha de partir de la realitat per acceptar allò que és real tot cercant espais on pugui exercitar-se sense desprendre's mai dels altres. És clar que en aquests espais és molt més fàcil entrar en contacte amb la natura i gaudir de la bellesa on sentim la saviesa que volem posseir per resoldre el nostre desordre. També hi ha persones que busquen convents o altres indrets per conrear el silenci interior i exterior –no els confonguem mai–, que resulta sempre més fàcil, aquest darrer. Hi ha a la nostra ment tanta quantitat d'informació que no li és possible moltes de les vegades el mateix fet de poder processar-la.

Una mostra de la necessitat de silenci són les anades a llocs paisatgísticament privilegiats, com són les hospederies monàstiques, on el silenci pren sempre la darrera paraula i ens apropa a la llum del Creador.



L'estiu a Platja d'Aro (segona part)

Emma Brugué Pascual Girona

Voldria explicar l'efecte que va tenir la carta publicada en aquest diari, el passat dia 8 d'agost, L'estiu a Platja d'Aro, en la qual em queixava de l'actuació de la Policia Local de Platja d'Aro.

Després de ser publicada, la Policia Local de Platja d'Aro es va posar en contacte amb mi a través d'aquest diari. Volien demanar-nos disculpes personalment pel que havia passat i convidar-nos a la comissaria amb els nens.

Allí ens van rebre el cap de la Policia Local i el mateix alcalde de la població i, després de disculpar-se per haver fet retirar la paradeta dels nens, ens van ensenyar la comissaria.

Petits i grans vam gaudir molt de la visita i els nens van deixar enrere la por i el neguit que els produïa el cos policial, i van recuperar la confiança, l'admiració i el respecte cap a ells.

L'alcalde ens va explicar que, tot i que el problema dels sorolls nocturns és de difícil solució, estan treballant en el tema.

Vam quedar molt agraïts de les explicacions donades i del tracte rebut per part de tot el personal de la comissaria, i en especial del seu cap i de l'alcalde.