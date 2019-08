Conspiració Epstein

El poder als Estats Units no pot viure sense una teoria de la conspiració en marxa. Aquesta vegada ve del poder: el president Donald Trump ha relacionat els Clinton (exclosa Chelsea) amb el suposat suïcidi del multimilionari pederasta Jeffrey Epstein, explotador sexual de menors.

El dit de Trump no impedeix veure la lluna d'aquesta oportuna mort violenta. El pederasta de les elits (perquè les elits necessiten de tot) estava a la presó coneguda com «el Guantánamo de Nova York», on resideix temporalment el narcotraficant «El Chapo» Guzmán. Epstein va aparèixer fa un mes amb hematomes al coll i els seus advocats van denunciar que rebia amenaces, però el penal no té unitat antisuïcidis. És estrany. A l'espai limitat i sense intimitat de la seva cel·la hi confluïen tres potents forces tot el dia: els que suposadament tindrien interès a assassinar Epstein, el seu presumpte afany de suïcidar-se i la professionalitat dels custodis per evitar la seva mort.

Epstein no se'n sortiria, aquesta vegada. Necessitava la llibertat per exercir els seus negocis i la seva sexualitat, inseparables en aquest multimilionari menorer multireincident. A Miami va arribar a un acord extrajudicial amb el fiscal federal, es va declarar culpable d'haver prostituït una menor i va penar 13 mesos a la presó, de la qual sortia 12 hores diàries 6 dies a la setmana. També es pot dir que es va declarar proxeneta d'una menor i va ser premiat amb 13 mesos en llibertat, durant 12 hores al dia 6 dies de la setmana. El mitjanat acord extrajudicial va ser econòmic, el que a un milionari li ensenya que havia pagat poc per tenir relacions sexuals amb menors. Epstein, el multimilionari pederasta de les elits, deixa sense dir qui de les elits eren pederastes.