La sèrie del moment, la que millor connecta amb el Zeitgeist, és Succession. No necessitava rebre cinc nominacions per als Emmy, inclosa l'opció a millor producció dramàtica. No obstant això, els guardons assenten un meritat impacte. Pel que fa al contingut, cada comentari sobre la primera temporada recorda que no es pot definir exactament com Els Murdoch. La qual cosa vol dir que l'inigualable Brian Cox interpreta Rupert Murdoch. En la ficció i en la realitat, té dos fills homes que es disputen l'herència de l'imperi, només que James i Lachlan no porten aquí el cognom Murdoch sinó Logan. I no convé oblidar la filla, tant del magnat angloaustraloestatunitenc com de la seva versió televisiva, que es diu Elisabeth. I s'identifica com Murdoch o Logan, segons el costat del mirall. També aspira a succeir, encara que dissimuli.

Qui són els dolents de Succession? Tots els citats, i també els restants integrants del repartiment. Pel que fa a l'atmosfera, els protagonistes de la sèrie passen més temps esnifant que parlant, la qual cosa té mèrit atès que els guions reposen en els diàlegs. També es desplacen més sovint en helicòpter que en cotxe, i així es demostra que lloem Ken Loach però sospirem per les aventures de bilionaris. Ara que tots els productes televisius aspiren a Shakespeare, el més fàcil és comparar Succession amb El rei Lear. Tot i això, Cox prefereix equiparar-se a Titus Andrònic, fruit de la mateixa ploma. Tot i les odioses comparacions, Succession conquista l'espectador per la combinació de brutalitat amb vulgaritat en un món on la unitat de compte és el milió de dòlars. Per exemple, el fill d'un anterior matrimoni del Murdoch que no és exactament Murdoch decideix evaporar la seva vacuïtat aspirant a la Casa Blanca. També hi ha un candidat de veritat a la presidència, interpretat per l'infravalorat Eric Bogosian i recolzat per l'Elisabeth Murdoch que tampoc es diu així.

L'exhibició de Cox, amb l'enèrgica tristesa del capvespre, domina Succession fins al punt que l'espectador té por ( spoiler) que la seva malaltia inhabilitadora es prolongui més enllà de l'imprescindible. Tot i que els Logan gestionen un imperi mediàtic, escasseja el periodisme en la primera temporada. Es tracta de presentar un excel·lent capítol de la revista Vanity Fair, res a veure amb la seva falsificació espanyola, en què els actors llegeixen Crim i càstig per entendre les seves traïcions encadenades. O només d'homenatjar el patriarcat en una sèrie que estrena ara el seu bis. Esperem que no pateixi l'erosió de True Detective.