Pedro governa Espanya i itàlia

Pedro Sánchez presideix Espanya i exerceix de primer ministre a Itàlia. O això es deuen pensar els més crítics quan asseguren que en la crisi de l'Open Arms ha de dir-li a Matteo Salvini, ministre de l'Interior transalpí, què és el que ha de fer i el que no.

Més de 50.000 immigrants i refugiats van arribar a Espanya en més de 1.900 embarcacions el 2018. La xifra era ja gairebé tres vegades més gran que la que es va registrar en el mateix període de l'any anterior, quan 17.674 persones van arribar en pastera a les costes espanyoles. Durant la «crisi dels cayucos» de 2006 van arribar 39.180 persones pel mar, principalment a través de les illes Canàries. Un total de 14.591 migrants han arribat en pastera aquest 2019, cosa que suposa un 42,5% menys que en els mateixos mesos de l'any passat.

Es pot considerar, ara, passat el temps, que no va ser encertat que la seva primera gran acció, un cop guanyada la moció de censura, fos anunciar l'entrada de l'Aquarius amb 600 immigrants perquè Espanya «era un port segur». Però el líder socialista ha posat sobre la taula que Europa ha d'actuar. I aquest és el camí: fer que la Unió Europea comenci a entendre que tots tenim una responsabilitat. No només Pedro Sánchez.