En el mite de les Moires, tres germanes supervisaven cada fil de la vida. Hesíode presentava aquestes noies com les filles de la nit, de Zeus i de Temis; Homer ens parlava de la vida del seu heroi com d'un fil. A la República de Plató, les joves mantenien el cosmos al seu lloc. I segles més tard, al començament del primer mil·lenni, Higini registrava a les seves Faules que les Moires també van inventar les primeres set lletres de l'alfabet grec. A través d'elles, el fil de la vida es convertia en la seva història.

Text and Textile, una exposició a la Universitat de Yale (Estats Units), va traçar les relacions d'aquests mites, tasques i memòries. Des del concepte de destí del poeta Walt Whitman, els teixits ens proporcionen mitologies de nosaltres mateixos i, fins i tot, de les nacions. L'eix de la necessitat dona voltes sobre Eva, exiliada del paradís, com va passar amb els empleats dels molins de Lowell o de les fàbriques de New Haven, o, en un altre pla, amb la Bella Dorment. La mostra va dibuixar instants com el d'una noia del segle XVII encaixant la seva Bíblia en fil de plata o el de l'escriptora Gertrude Stein portant un vestit cosit per la seva amant.