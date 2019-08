Pena per la divisió

Dos anys després veure les imatges dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'aquell fatídic 17 d'agost encara em produeix una enorme tristesa. Pensar que gent que caminava tranquil·lament pel carrer i aliena al que els venia a sobre va morir per no se sap quin objectiu terrorista, em neguiteja. Però encara m'entristeix més veure que, passat aquest temps, com a societat no sabem reaccionar de manera conjunta i unànime contra la barbàrie del terrorisme. No entenc de cap de les maneres que no pugui haver-hi una unitat i que no es faci un acte conjunt per recordar les víctimes. Què deuen pensar els familiars dels morts? –sobretot els estrangers, que eren la majoria– quan veuen que Barcelona ha commemorat aquest aniversari de manera dividida. Quin sentit té? Jo no en veig cap. Familiars i polítics van celebrar un acte i l'Associació de Víctimes (ACVOT) en va fer un altre. Es parla de memòria, de dignitat i de no oblidar però no crec que fer actes d'aquest tipus de manera dividida hi ajudi gaire. Les paraules cauen en el buit més absolut. Si les associacions de víctimes actuen de manera separada deu ser que tenen els seus motius però no podem caure com a societat en la temptació de no anar tots plegats agafats de la mà contra el terrorisme. Si no ells sempre guanyaran.