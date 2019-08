La festa del Ferragosto a Itàlia va ser instaurada per l'emperador August al segle I a.C. En els seus inicis celebrava la fi dels treballs agrícoles. Després ha perdurat i ha passant a ser la més popular d'Itàlia i celebrada també en altres països en ser posteriorment adoptada per l'Església catòlica, fent-la coincidir amb el 15 d'agost, la festivitat de l'Assumpció de la Verge.

Tot i que les vacances s'han anat espaiant, també a Catalunya el moment de màxima desertització de les ciutats sol coincidir amb els dies a l'entorn del 15. Però encara que asseguts sota un para-sol o a la vora refrescant d'un rierol de muntanya, hom pot anar contemplant com la vida continua. I l'economia, també.

Hi ha notícies recents de Catalunya que donen bones vibracions. El Prat bat el rècord de passatgers en un sol dia i creix un 5,5% fins al juny. El repte és equilibrar creixement econòmic amb valor social i sostenibilitat. En les 25 destinacions top d'aquest estiu, Barcelona és la setena destinació preferida per als viatgers d'arreu del món: 1.Londres 2.París 3.Roma 4.Creta 5.Bali 6.Phuket 7.Barcelona. Augmenta la despesa turística i el nombre de visitants. Més de 2,2 milions de turistes en el mes de juny, un 2,2% més que l'any anterior. Emirates estrena vol directe entre Barcelona i Mèxic. La connexió diària s'estrenarà el 9 de desembre i es farà a través de la ruta Dubai-Mèxic via l'aeroport del Prat.

Barcelona bat un nou rècord en lloguer d'oficines. Durant el primer trimestre, es contracten 251.000 metres quadrats i s'incrementen les operacions de prelloguer, que suposen el 44% del total. L'empresa alemanya Wind porta la seva seu tecnològica i operativa a Barcelona. D'altra banda, les empreses de productes ecològics augmenten un 40% en 5 anys: passen de 2.470 a 4.000 (segons Unió de Pagesos). La consciència per menjar sa dels consumidors i la qualitat dels productes que venen són els factors de l'increment. Finalment, 13 Màsters de la #BSM apareixen al Ranking Best Masters Eduniversal 2019 que recull la llista amb els millors programes de màster del món.

Anotació a part s'ha de fer de la companyia automobilística Seat, que ha venut la xifra rècord de 369.500 vehicles entre el gener i el juliol d'aquest any, un 7,8% més que durant el mateix període del 2018 i també ha registrat els millors resultats financers de la seva història en el primer semestre del 2019.

Entre el gener i el juliol, Seat ha augmentat un 15,2% les vendes a Alemanya, fins a 82.300 vehicles, mentre que a Espanya els vehicles venuts han estat 74.600, un 2,2% més que durant el mateix període de l'any anterior. Al Regne Unit, Seat ha venut 43.200 cotxes, fet que suposa un creixement del 3,8%, mentre que a França i Itàlia s'han registrat unes vendes de 21.900 (15,7% més) i 17.200 (21,5% més) vehicles, respectivament.

També avancen amb força la majoria de mercats europeus, com Àustria (14.200 unitats, un 4,2% més), Suïssa (7.900 unitats, un 12,9% més), Portugal (7.400 unitats, un 8,9% més), els Països Baixos (7.300 unitats, un 28,2% més), Suècia (5.000 unitats, un 14,5% més), Dinamarca (4.200 unitats, un 35% més) i Irlanda (3.700 unitats, un 9,1% més), així com Mèxic, on les vendes pugen un 6,7% i ja suma 14.400 vehicles venuts.

A la part negativa, però, s'hi ha de posar el deteriorament del clima polític i comercial internacional i la degradació de la situació financera, especialment l'espanyola.

El pols econòmic entre els Estats Units i la Xina –que després de la guerra d'aranzels s'ha traslladat a les divises– va situar l'Íbex-35 espanyol en mínims anuals. La batalla ha estat entre el president nord-americà, Donald Trump, afirmant que el gegant asiàtic era un «manipulador de divises», i el Banc Popular de la Xina, que va expressar la seva «ferma oposició» a l'acusació i va assegurar que aquest conflicte «soscavarà greument l'ordre financer internacional» i provocarà «turbulències en els mercats financers».

D'altra banda, la decisió del Banc Central Europeu (BCE) de mantenir els tipus d'interès de l'Eurozona en el 0% mig any més ha caigut com una galleda d'aigua freda entre les entitats financeres. Els bancs porten temps queixant-se que aquesta política monetària asfixia els seus comptes de resultats, minva la seva rendibilitat i, per tant, espanta els inversors del sector, així que el fet que el preu del diner segueixi en aquests nivells sis mesos més no és bona notícia per a aquesta indústria. Per aquest motiu en conèixer-se aquesta decisió, les accions dels vuit bancs cotitzats espanyols s'han enfonsat en borsa. De fet, fa temps que la línia de cotització dels bancs espanyols és decreixent i la dels que van canviar de seu, encara més. La publicació dels embolics de les direccions bancàries espanyoles amb accions de les clavegueres de l'Estat destrossa encara més la poca credibilitat que els quedava.

Del conjunt de l'Ibex, només les companyies de signe industrial aguanten. I les elèctriques que amb l'ensorrada dels interessos veuen una oportunitat per a noves inversions en renovables. Tot sigui per mantenir l'oligopoli futur.

Notícies per pair durant el Ferragosto, abans que el setembre ens torni a l'angoixa diària.