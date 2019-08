Sala Santa Magdalena d'Anglès

pere espinet coll Portaveu Grup Municipal PAU

L'edifici en el pas del temps ha sigut el sopluig de moltes activitats com: Escola de Pintura, Aula de música, Sala d'exposicions, centre de meditació, seu del Centenari C. E. Anglès, etc. Antigament fou escola d'ense­nya­ments bàsics, al costat mateix estava ubicat l'escorxador.

En vistes de tot això el Grup Municipal PAU en la Legislatura 2011-2015 dins el Pla de Barris, va fer els tràmits per tal que tot el conjunt es convertís en una sala polivalent amb tots els seus apèndixs, val a dir que els projectes estaven fets i l'obra es podia incloure dins el Pla de Barris, amb les pertinents subvencions. Però malauradament l'equip de govern 2015-2019 no ho va veure adient.

Quà ha passat? En diferents escrits PAU sempre hem avisat de l'estat de l'edifici, creiem doncs que els treballs de manteniments no s' han acabat de materialitzar.

Esperem i desitgem els arranjaments del conjunt, el poble i el casc antic guanyarien en seguretat i atractiu.



La parella es construeix

JORGE SAUS FALGUERAS Cervià de ter

Recordo haver llegit al DdG del 28 de desembre passat «el 90% dels actes de violència masclita són obra de la parella». Molts en culpen els homes en general o a un ens inexistent dit «la societat».

Tenint en compte que una parella no neix, sinó que es construeix, jo voldria derivar una part de responsabilitat a les dones-noies.

Quant jo era jove les noies preferien nois decidits, agressius, amb empenta i a ser possible amb estatus. No crec que això hagi canviat.

Entre els meus amics n'hi havia dos que eren molt bones persones i per casualitat eren els que menys «lligaven», com es diu ara. En canvi, quatre que eren autèntics desvergonyits, mai estaven faltats de companyia femenina. Alguns amics amb èxit explicaven a la seva manera: «Amb les dones l'únic decisiu és tenir cara dura».

Conec algunes noies que han estat mesos aguantant una relació amb un noi (allò que abans se'n deia festejar) que era infidel, fals, informal, barrut i han sigut incapaces de trencar.

Quan jo tenia disset anys, homes de quaranta em deien: si d'ara endavant les noies diuen de tu: «És molt bon noi», doncs malament. En canvi, del que diguin «És més pillo», aquest triomfarà...

Per tant, crec aconsellable que les noies es fixessin més en el veritable caràcter dels nois i menys en les seves suposades habilitats.



Aparcar el cotxe amb dignitat

Josep M. Sansalvador Sarrià de Ter

Ja fa anys que els fabricants d'automòbils no miren prim a l'hora de dissenyar les mides dels vehicles que llencen al mercat. Un Mini dels actuals no té res a veure amb l'original dels anys seixanta, ni un FIAT 500 dels d'ara es pot comparar amb un SEAT 600. Una cosa sí que resta immutable: l'amplada de les places d'aparcament –públiques i privades– de tot el país sembla ancorada en el passat, com si en tots aquests anys el parc automobilístic no hagués patit aquesta tendència irrefrenable al creixement de malucs.

Ha arribat l'hora d'esborrar les ratlles pintades als pàrquings i traçar-les de nou, adaptades a les mides dels cotxes actuals. Cal canviar aquestes places d'aparcament esquifides i indecents per espais on es pugui estacionar amb dignitat. D'altra manera, d'aquesta situació només en diu bé el ram dels tallers de xapa i pintura.