Preocupació pel santuari dels àngels

El santuari de la Mare de Déu dels Àngels és, segurament, l'indret més emblemàtic de l'entorn de Girona. Enric Mirambell, cronista oficial de la ciutat, escrivia fa uns anys al nostre diari: «Ha estat sempre per als gironins i per a la gent de les comarques veïnes un important centre d'espiritualitat. Fins i tot geogràficament representa un punt de referència. Des de l'esplanada es pot albirar una àmplia panoràmica que inclou les serralades del Montseny, el Far, la Salut, Rocacorba, els Pirineus Orientals; la costa des de Roses a Begur». Ha estat un lloc constant de pelegrinatge, d'excursions a peu, de pujades en bicicleta. S'hi fa anualment la pujada a peu, organitzada pel GEiEG, una entitat que hi ha tingut sempre una estreta vinculació. Allà és on Salvador Dalí i Gala s'hi van casar per l'Església Catòlica l'any 1958. El pintor Lluís Roura va pintar l'any 1994 una enorme tela de quatre metres de llargada que presentava una àmplia panoràmica de les comarques gironines vista des del santuari dels Àngels. «S'hi poden detectar uns 37 pobles diferents, des de Sant Pere de Rodes fins a Begur, passant pel massís del Montgrí», explicava aleshores Lluís Roura. És un espai tant de culte com d'esbarjo, amb un mirador fantàstic.

En les últimes setmanes, s'ha convertit inesperadament en centre de polèmica. El 6 d'agost una seixantena de veïns de Madremanya, que hi van pujar per celebrar un sopar popular, van marxar de l'ermita després de mantenir una tensa discussió amb el responsable del bar. Quatre dies després, una trentena de persones que havien pujat a veure les llàgrimes de Sant Llorenç es van sentir intimidades per la mateixa persona: «Ens va amenaçar de fer-nos fora a cops d'escopeta», segons van relatar dos testimonis al nostre diari. Un lector també va escriure una carta explicant que el responsable del restaurant s'havia negat a servir-los «de males maneres». En algun dels casos fins i tot s'ha requerit la intervenció dels Mossos. Tantes queixes en pocs dies en un espai de pau com és el santuari dels Àngels no poden ser una simple casualitat.

És per això que, finalment, el Bisbat de Girona ha decidit intervenir reunint-se amb el gestor del bar per reconduir aquesta situació anòmala, i evitar nous incidents. El mateix rector, Josep Maria Garcia, va demanar una solució per acabar amb aquests problemes. La voluntat del Bisbat és que tant el santuari com el restaurant continuï essent un espai de trobada on puguin aturar-s'hi a reposar i a gaudir del paisatge totes aquelles persones que ho desitgin. En definitiva, com ha succeït des de fa segles (es va construir el segle XV). Resulta sorprenent que, precisament, el santuari dels Àngels sigui notícia per unes tensions i uns conflictes absolutament evitables. Caldrà que els responsables del Bisbat ho vigilin de prop.