La UdG, al rànquing de Xangai

La presència de la Universitat de Girona al prestigiós rànquing de Xangai ens proporciona una notícia bona i una de dolenta. La bona és que hi apareix per primera vegada, entre altres motius perquè aquest any s'ha ampliat el nombre d'universitats analitzades. I la dolenta que figura entre els llocs 801-900 per darrere de les altres dues universitats provincials de Catalunya: la Rovira i Virgili de Tarragona i la de Lleida.

«La simplicitat és l'atractiu i la limitació dels rànquings» afirmava el catedràtic valencià Francisco Pérez, expert en l'anàlisi de classificacions universitàries. Les universitats nord-americanes acostumen a copar els primers llocs d'aquests rànquings elaborats a partir d'uns indicadors, principalment d'investigació i prestigi (premis Nobel, publicacions en revistes científiques, nombre d'estudiants estrangers, premis o medalles guanyades per antics alumnes, macroenquestes d'opinió). Agradi o no, aquests rànquings (el de Xangai es publica des de 2003) serveixen de referent i han arribat a condicionar polítiques. Per exemple, a França. L'absència de campus francesos en les cent primeres va provocar una reforma legal: ara França en té tres entre les cent primeres. A Espanya, alguna cosa s'ha intentat, però res a veure amb els francesos. «L'aposta que va fer França pels campus d'excel·lència no es pot comparar amb l'espanyola. Aquí, hi va haver menys diners i va acabar essent un cafè per a tothom», explicava també Francisco Pérez, director científic de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. La Universitat de Barcelona és l'única que figura en les dues-centes primeres.

Torno a la Universitat de Girona. Figura entre els llocs 801 i 900, mentre que la Rovira i Virgili està entre la 501 i la 600 i la de Lleida entre la 701 i la 800. Totes per sobre, especialment la tarragonina. De les 38 universitats espanyoles que figuren en el rànquing, Girona està entre la 28 i la 36. Només n'hi ha dues més avall. Destaca, això sí, que Turisme apareix entre les 150 primeres del món i Educació entre les 500 primeres. Bé, el resultat de la primera aparició al rànquing de Xangai, amb tots els matisos que es vulguin posar, no és per estar massa satisfets. No ens podem comparar amb Harvard però sí que hauríem de fer-ho amb les del nostre entorn, sobre tot amb les dues que es van crear el mateix dia que la de Girona (12 de desembre de 1991). Ja sé que el cofoisme és un tret diferencial dels gironins i que estem encantats d'haver-nos conegut, però alguna autocrítica i alguna reflexió s'hauria de fer sobre la nostra universitat, dic jo.