Usuari de patinet

Que quedi clar tot just començar. Els que fem servir patinet no som una mena d'Els Àngels de l'Infern ni conspirem en quedades secretes contra el vianant i els automobilistes.

La meva conversió va començar quan la meva dona, metge, es va comprar un patinet elèctric. Em va sorprendre la seva decisió. Al principi, quan es carregava a casa, el mirava amb certa rialleta de burla. No la imaginava dalt d'aquell trasto. No sense certa por es va fer al carrer. Des de llavors l'utilitza com a mitjà de transport.

L'hi vaig segrestar, sense avís, una setmana més tard. Vaig fer el trajecte a Girona dels Químics a l'hospital Trueta per la bicisenda que hi ha sota la via del tren (4.2 km). Vaig arribar en 12 minuts. Si hagués agafat el cotxe crec que encara estaria fent voltes per aparcar per la zona. Més el pàrquing, l'estrès del periple, ja em sortia a compte. Ara soc un periodista i escriptor de dos metres en un patinet.

Mentre anava pujat al trasto elèctric, em vaig adonar, però, que no tenia clar per on anar, si pel carril bici, pel carrer, per la vorera. Per on havia de creuar? Tenia pas jo abans que els cotxes? A quina velocitat podia anar? Els cotxes s'aturarien si passava pel camí dels vianants? Però jo no era l'únic, la resta de patinadors tampoc ho tenia molt clar, i se'ls veia anar i venir per qualsevol lloc. Als que es queixen dels usuaris de patinet a les xarxes, com si fóssim una mena de banda criminal sobre rodes, tampoc em va semblar que en tinguéssim molt la culpa, quan vaig buscar resposta a la meva pregunta. En la gran majoria d'ajuntaments de Catalunya no hi ha una normativa al respecte.

Els usuaris de patinet no temem que es reguli el seu funcionament, que s'estableixin unes regles clares. Perquè no fem servir el patinet per saltar-nos-les, per viure com un Àngel de l'Infern pels carrers. Crec que comparteixo opinió en dir que fem servir patinet per comoditat i cost. I que ens importa molt que els espavilats de sempre ens vulguin treure els quartos amb registres o impostos. Crec que el quid de la qüestió passa pel fet que per qualsevol cosa que es torni popular, com una cosa tan simple com un patinet, vulguin cobrar-nos.

Utilitzar un patinet no t'apropa a la llibertat. És incòmode. Mancat de tota gràcia. En el meu cas, fins i tot antiestètic i antiaerodinàmic. Els que el fem servir ho fem per un altre motiu. Volem escapar del parany d'embussos, assegurances, ITV, gasolina i un llarguíssim etc. Que hi ha de dolent en això?