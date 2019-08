La política fora de les aules?

Els mitjans de comunicació i les xarxes socials es van fer ressò abans d'acabar el curs de la notícia que Rosa Maria Dell'Aria, una professora siciliana d'italià a l'institut d'ensenyament secundari Vittorio Emmanuelle de Palerm, havia estat sancionada amb dues setmanes de suspensió de feina i sou arran d'un treball presentat per alumnes seus a classe. Es tractava d'un vídeo per commemorar el Dia de la Memòria, en què es recordaven les víctimes de l'Holocaust i es feia una la comparació entre la persecució dels jueus per part de Mussolini i la política contra els immigrants impulsada pel ministre de l'Interior i vicepresident del Govern italià. La inspecció educativa li va retreure que no hagués supervisat prou i corregit aquest treball, que lesionava la imatge i qüestionava l'acció política del ministeri de Matteo Salvini, associant-la amb el feixisme.

La difusió del treball a internet provocà polèmica i acusacions d'adoctrinament a la professora, la qual manifestà sentir-se dolguda pel fet de posar en qüestió la seva tasca, i assegurà que sempre ha respectat la llibertat d'expressió dels seus alumnes. La reacció irada d'aquells que afirmen que la professora «va obligar nens a dir que Salvini era com Hitler perquè extermina els immigrants» i la resposta del mateix Salvini afirmant que «la política hauria de quedar fora de l'escola», per aquests verals ens resulten, lamentablement, molt familiars. El passat dimarts 14–V el diari Ara publicava un editorial sota el títol: «La vergonyosa pressió judicial contra els docents» i recordava –n'he parlat aquí mateix– la denúncia de la Fiscalia de l'abril del 2018 contra nou professors de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, per haver «suposadament» humiliat els fills dels guàrdies civils l'endemà de l'1-O. (Cal recordar que la caserna més gran de la Benemèrita de Catalunya és al costat de l'esmentat institut, que sempre hi havia hagut bona entesa entre els docents i els guàrdies civils i que el dia 1-O alguns guàrdies van esbotzar les portes del centre imposant-se als pares de família que participaven al referèndum i hi van fer destrosses. Es veu que Fiscalia no trobava això prou important per parlar-ne a les aules.) El diari explicava que, després d'un any, només un cas s'havia arxivat i hi havia encara professors amb l'espasa de Dàmocles al damunt, acusats falsament d'haver obligat els alumnes a manifestar-se en contra del comportament policial tot atribuint-los expressions ofensives per als CFSE que mai no van pronunciar.

Sortosament, el passat 12 de juliol el jutge d'instrucció del jutjat número 3 de Martorell arxivà els cassos dels professors pendents, arxivament que Fiscalia va recórrer tot seguit. La fiscalia espanyola, com Salvini, voldria aules grises, amb els ulls tancats al present, sense capacitat de reflexió lliure ni d'expressió, oblidant els grans pedagogs de la història com Paulo Freire, capaç d'assegurar que l'educació «sempre és una tasca política» o, d'un italià que ha traspassat fronteres, don Lorenzo Milani, que assegurava que l'escola no havia de reproduir i perpetuar l'estat de coses sinó que havia d'obrir els ulls al món perquè «obeir no sempre és una virtut». I això per no parlar de Ferrer i Guàrdia, Maria Montessori, Célestin Freinet, Pestolazzi, Ovidi Decroly, Neill, Makarenko, Summerhill... Fiscalia, com Salvini, no devia voler que a les aules els alumnes s'interroguessin sobre el perquè unes famílies de la GC havien entrat a la força a l'institut i s'havien oposat a d'altres que participaven en el referèndum.

Quatre dies després de l'editorial esmentat, el 18-V, la ultradreta europea, encapçalada per Matteo Salvini, es reuní a la plaça del Duomo de Milà en un acte de tancament de campanya per a les eleccions europees, en presència de Marine Le Pen i els cappares d'onze partits més que participaren a l'acte, entre els quals l'eurodiputat per Alternativa per a ­Alemanya (AfD) George Meuthen; l'eslovac Boris Kollar, líder del partit «Som Família»; Jaak Madison, vicepresident del Partit Popular Conservador d'Estònia; Veselin Mareshki, vicepresident del Parlament búlgar i membre de Volia («Poder») o l'holandés Gerolf Annemans, eurodiputat i president de Vlaams Belang («Interès Flamenc»); per als saberuts, Vox no hi va ser! «Avui, aquí, no hi ha feixistes ni racistes ni ultradretans sinó sentit comú», discursejà Salvini amb un rosari a les mans i referències a Joan Pau II, que, segons ell, volia, una Europa solidària des de l'Atlàntic fins als Urals, i a Benet XVI, que parlava de les arrels judeocristianes d'Europa, però no al papa Francesc (xiulat a la plaça del Duomo), que demana «menys morts al Mediterrani». Reivindicà la política italiana de ports tancats dient que «no hi pot haver immigració sense control». Ara ja sabem com un fiscal italià s'oposà a aquesta política i va fer desembarcar els migrant rescatats per l'Open Arms. Entre el públic, onejaven banderes de la Lega i d'altres de blaves amb el lema: «Prima, Italia!».

Segurament, que a les aules italianes es debatés aquell acte, no hauria estat grat a Salvini. Es tracta, allà i aquí, de coartar la llibertat dels docents des de la justícia (que no hauria d'entrar a les aules fora de delictes flagrants) i coaccionar-los al màxim, cosa perillosíssima, perquè obre la porta a denúncies arbitràries fins a condicionar els continguts educatius impartits (i, al capdavall, els llibres de text i tot). Els docents han de saber que aquesta amenaça no serà efímera. Ells eduquen les ments del futur i controlar els educadors de futur és el somni de qualsevol autoritarisme. Mesures? Vist que alguns volen pintar bastos en un futur immediat cal demanar solidaritat, no deixar sols els docents que puguin patir persecució, però també, disseny d'estratègies per part de les autoritats educatives per protegir el clima de concòrdia i la llibertat de càtedra (que és a la Constitució). A les aules s'ha de poder parlar de tot, de l'1-O, del procés nacional, del problema migratori o de la ultradreta europea, perquè els nostres docents són prou responsables per fer-ho amb respecte i altitud de mires. Qui creï conflictes a les aules des del Codi Penal s'hauria de trobar amb un mur infranquejable, alçat a l'una entre docents i administració!