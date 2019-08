Ineficiència i ineficàcia i bona atenció personal

David Garcia Martínez

Tinc el següent problema: després de posar-me en contacte amb l'Ajuntament de Banyoles, Deixalleria Municipal i Medi Ambient del Consell Comarcal per la impossibilitat de traslladar un electrodomèstic voluminós fins al punt de recollida de trastos vells (es tracta d'un televisor gran, en perfecte estat d'ús i perfectament reutilitzable, per exemple, a pisos d'acollida, casals, biblioteques o col·legis, etc.) de les administracions contactades per telèfon i email, tots amb gran i ràpida atenció, cortesia i educació, m'han dit que ningú es fa càrrec d'enviar personal equipat i professional per auxiliar-me en la seva recollida i realitzar una tasca eficaç i eficient. Simplement, no dono crèdit. Soc nou a la vila, amb veïns desconeguts i grans a qui demanar ajuda. Em dirigeixo a les tres institucions esmentades i la resposta: que m'espavili, que ells no poden fer res (!), o doni 5 € a un indigent del carrer perquè l'ajudi. Sincerament, no anem bé. Em pregunto què cal fer tot recordant tants i tants veïns grans i potser sols, d'entre altres col·lectius, en una situació semblant. Demano a les tres institucions esmentades: bona voluntat, seny i eficaç coordinació per assolir eficiència i una digna qualitat de vida, de carrers i del medi ambient. Tot responsabilitats assumides en els seus càrrecs.



El nadó de 20 dies

Núria Bonet i Malàs girona

He sentit l'esgarrifosa notícia que uns pares (per anomenar-los d'alguna manera) han maltractat fins a l'extrem el seu nadó de 20 dies.

He sentit també moltes solucions. Algunes massa ràpides i exemptes del dolor que han provocat.

La meva és molt simple: proposo tancar-los en un espai molt reduït a pa i aigua un cop al dia (perquè els drets humans no se'm poguessin tirar a sobre) i després llençar la clau de la cel·la al mar. Que s'hi passin tot el que els resta de vida.

No s'hi val donar l'excusa a l'edat i a les condicions.

Hi ha gent fastigosament dolenta.



Alerta als partits polítics

Jaume Paradeda Pla riudarenes

Els partits polítics, tots, fa temps que se'n foten de nosaltres, els pacients votants, i ens aboquen a noves eleccions, cada vegada més freqüents, esperant millorar resultats. Crec que la majoria n'estem tan farts que, si sorgís un partit transversal que aglutinés polítics honestos i amb ganes de servir la gent, podria suposar un revés per als partits tradicionals, per exemple, Esquerra Republicana de Catalunya, que renegant dels seus orígens retorna al diàleg amb l'estat espanyol, que no dialoga i no ho farà mai si no se l'obliga a fer-ho.

Si aconseguim que l'11 de Setembre Barcelona s'ompli d'independentistes, hi haurà un senyal més que encara hi som, i hi serem, demanant solucions a l'Estat per al problema de Catalunya. T'hi apuntes? Segur que ho aconseguirem! Els catalans hem de sortir tots i totes al carrer, per posar tothom a ratlla. Ja n'hi ha prou, no podem esperar més!