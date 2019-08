Xarxes esportives

Les xarxes socials s'han convertit en una plataforma òptima per vendre tota mena de productes i serveis. Usuaris del món sencer passen bona part del dia en aquests espais, on comparteixen necessitats, interessos i passions. L'esport entra dins d'aquestes tres categories, raó per la qual, cada vegada més, els clubs i les empreses amb què treballen es valen d'aquestes pàgines per mantenir plens els seus estadis.

Un estudi recent demostra que, a l'hora de comprar entrades, el 14% del públic d'Estats Units, el país del qual hi ha més dades disponibles, es deixa influir pels posts de Facebook. A més, un de cada cinc consumidors convida els seus contactes a esdeveniments d'aquest tipus a través dels mitjans 2.0.

Igualment, hi ha una correlació directa entre les mencions a Twitter i l'assistència als camps. Per exemple, aquest vincle es veu clarament en el beisbol, concretament, en els casos dels New York Yankees i els Mets, els Boston Red Sox, Detroit Tigers i Philadelphia Phillies. A la cua d'aquesta classificació se situen els Cleveland Indians, els Oakland Athletics i els Tama Bay Rays.­­ Per informacions com aquestes, el 70% dels clubs ja promou tiquets regularment per les xarxes i ofereix descomptes als seguidors i amics.