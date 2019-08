Classes d'immigració

alguns immigrants se'ls rebutja a Europa no perquè vinguin de fora, sinó perquè venen sense diners. Arriben per treure'ns la feina, com diu la francesa Marine Le Pen, en comptes de portar-nos quartos. Intolerable.

No hi ha res de racisme en el rebuig selectiu a l'estranger. A ningú li importa el bronzejat natural dels xeics àrabs que venen a gastar-se els petrodòlars en mansions o equips de futbol, com Déu (en el seu cas, Al·là) mana.

Tampoc els milionaris russos, sobtadament enriquits després de la defunció de la Unió Soviètica, susciten cap animadversió entre els xenòfobs habituals. No passa el mateix amb altres eslaus que venen a recollir la maduixa i treballar a les granges. La diferència no la marca el color més o menys fosc de la pell, sinó el dels bitllets, que uns gasten i altres intenten guanyar suant.

Tot això prova que fins i tot entre els immigrants hi ha classes, com és fàcil observar en el cas de la reialesa.

Els Windsor anglesos, per exemple, són en realitat migrants alemanys de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Van canviar la seva denominació a la d'ara –tan british– durant la Primera Guerra Mundial, atès que l'anterior nom germànic casava malament en temps de conflagració entre la Gran Bretanya i Alemanya, com els de llavors.

El mateix succeeix, entre d'altres, amb la família regnant a Espanya, que va venir de França fa cosa de tres segles. El seu cognom original és Bourbon; i el primer d'ells, Felip V, va arribar sense saber gairebé –com molts immigrants– una paraula de castellà o de qualsevol altra llengua espanyola; però va tenir temps d'aprendre'l durant els seus quaranta-cinc anys de regnat. I això que havia nascut al mateix palau de Versalles.

Segles després, l'ultranacionalista Francisco Franco no va dubtar a triar successor, a títol de rei, a un llavors jove Joan Carles de Borbó que havia nascut a Roma i viscut els seus primers anys a Suïssa i Portugal. Durant quatre dècades, els reis d'Espanya van ser un monarca de cognom francès amb bressol romà; i una princesa arribada de Grècia. Més o menys com els descendents d'alemanys que estan al capdavant de la prestigiosa monarquia britànica.

Res d'això va trencar –ni tenia perquè– el pur esperit xenòfob dels que últimament proposen deixar que s'ofeguin altres immigrants al mar, perquè no vinguin a menjar-se els subsidis ni a llevar-los la feina.

La fàcil explicació és que els immigrants rics i/o dalt rang no cobrin, en general, cap subvenció de l'Estat; tot i que, pel que fa a la reialesa, aquest sigui un assumpte subjecte a debat.

No és tant la por a l'estranger com el record del pobre que un dia vam ser el que mou a la creixent legió de ciutadans que exhibeixen la seva tírria als immigrants. Molt al seu pesar, la baixa producció dels paritoris nacionals suggereix que seguirem necessitant cobrir els buits del cens amb milers de treballadors estrangers. Com a molt, es tracta de triar els que vénen o no; però ni tan sols la Alemanya que, als anys seixanta, va buscar «treballadors convidats» a Itàlia, Espanya, Turquia i Portugal, està ara en condicions d'establir tals filtres.

És un assumpte complex que pretén solucionar gent simple, com l'italià Salvini i d'altres que prometen arreglar qualsevol problema en dos cops de peu. Els que mai s'emportaran els estrangers –de qualsevol color– que arribin amb cartera.