estiu, sobretot si és tan calorós com el que hem tingut aquest any, sembla que no estigui pensat per a una altra cosa que no sigui descansar. Els que puguin, és clar. Així que no acostuma a ser temps per donar males notícies, si te les poden estalviar. Ja se sap que les migdiades no casen bé amb les cabòries. Potser per això no hem escoltat presidents, ministres o consellers explicant-nos què estan fent per si no s'esvaeixen les ombres que ennegreixen el futur més immediat de l'economia i per si finalment els mals auguris acaben anticipant una nova etapa de vaques magres. Sembla que tothom sàpiga que, tard o d'hora, ha de caure un altre xàfec, però actuen com si no hagués de tornar a ploure mai més. No ens volen preocupar? Només així s'entendria que després que haguem conegut aquest mes d'agost que el deute públic de les administracions a Espanya ha marcat un nou rècord ningú hagi considerat que és un motiu suficient per fer-hi alguna cosa. Si a més aquesta dada coincideix amb el nerviosisme generalitzat que ha provocat la inestabilitat del comerç mundial i l'amenaça de recessió a Alemanya, semblaria que els responsables de gastar els nostres diners i d'endeutar-se a costa del nostre patrimoni haurien de despertar o despertar-nos d'aquesta llarga becaina. L'última vegada van passar tant temps negant l'arribada d'una crisi inevitable que van perdre l'oportunitat de preparar-se pels seus efectes. Estem més o menys preparats ara per fer front a una nova recessió? A pocs dies d'acabar el mes d'agost no sembla que aquesta pregunta neguitegi gairebé ningú, i els que haurien de donar-hi respostes estan més preocupats a seguir jugant el joc de les cadires per no perdre la seva. I si poden fer-ho és perquè nosaltres els deixem.