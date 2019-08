Mocions locals

l Tribunal Suprem acaba d'emetre una sentència que ordena que els plens municipals dels ajuntaments només podran debatre mocions que tinguin caràcter local. Ja era hora. Durant els últims anys s'ha pervertit aquest tipus de plens portant a aprovació temàtiques que res tenien a veure amb les competències locals. De què serveix aprovar una determinada moció que s'extralimita amb les competències locals si després no es pot portar a la pràctica? Perd tot el seu sentit. Quedarà molt bé de cara a la galeria però res més. I això és el que han fet, i han abusat bàsicament, molts plenaris. La sentència permetrà impugnar de l'ordre del dia d'un ple si algun partit presenta una moció que no sigui estrictament de competència municipal. És molt clara en aquest sentit i, per tant, no val cap martingala per evitar aquesta ordre. Un ajuntament té l'autonomia que té i el que volen els seus ciutadans és que es governi de la manera més local possible i que en el ple es toquin realment els temes que els afecten de manera directa. Moltes vegades s'han utilizat mocions simplement per evitar altres problemes o per fer determinats passos polítics que no tenen cap recorregut. Algú ja hauria de presentar una moció demanant que s'aprovi que els temes que es toquin siguin sempre locals.