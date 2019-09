Seguretat viària

Núria Masllorens Bou Girona

Soc una veïna del carrer de la Rutlla i tinc por de sortir al carrer. Cada moment que surto de l'edifici haig de mirar a dreta i esquerra per si venen bicicletes a tota velocitat per sobre de la vorera. En aquest carrer es van fer unes voreres més amples, i va ser un gran encert, però ara s'han convertit en una autopista per a les bicicletes i els patinets.

Tres vegades les bicicletes m'han passat a fregar i no he caigut de miracle, ja que si et venen per darrere no te n'adones. Fa un parells d'anys vaig veure que alguns municipals multaven els ciclistes, però ara aquest carrer s'ha convertit en un punt de la ciutat sense llei. Què fa aquest Ajuntament de Girona? Per què no posa ordre i seguretat? O és que els vianants no tenim dret a caminar tranquils? Senyora alcaldessa o regidor de Seguretat Ciutadana, o el que sigui, poseu ordre, feu alguna cosa, volem caminar sense angoixes i amb seguretat.

Això no solament passa al nostre carrer; Girona, quant a seguretat viària, s'ha convertir en xauxa.



La professionalitat dels treballadors i treballadores de Ryanair

Jordi Nierga Solà Porqueres

El divendres passat 30 d'agost a la tarda, abans de marxar en el vol que cobria la ruta Bremen (nord d'Alemanya)-Girona, l'avió va patir un problema tècnic que no li permetia l'enlairament. Vam trigar més de 2 hores a enlairar-nos i ho vam fer en un altre avió. S'ha de dir que, tot i la incertesa per a les més de 100 persones que anàvem a bord, el tracte facilitat pel personal de cabina fou amable i correcte. Tenint en compte que la majoria d'aquests treballadors ja han rebut o rebran ben aviat les seves cartes d'acomiadament i que la direcció de l'empresa els maltracta i sotmet a tota mena de xantatges i amenaces, diu molt a favor seu. Els dono les gràcies per la seva professionalitat i l'atenció rebuda tenint en compte aquestes circumstàncies tan difícils a què estan sotmesos. S'ho mereixen!



Hipocresia del govern quadripartit figuerenc

Marina Ramió Suñer ExRegidora de Boadella i Les Escaules

Vaig veure que en Pere Casellas del PSC va penjar una foto a una xarxa social del govern figuerenc sopant. No em sembla malament que el govern figuerenc sopi i s'ho passi bé per l'Acústica, el que em sembla al·lucinant és la hipocresia d'absolutament tots. Quan he format part tant de Convergència com del Partit Demòcrata de Figueres (ara en segueixo formant part però estic desconnectada del tema assemblees) tot sovint després d'assemblees anàvem a sopar, i l'anterior govern havia hagut de sentir de tot de l'actual govern per penjar les fotos a les xarxes: que si no treballaven per Figueres, que si ja que no treballaven per Figueres no calia que es pengessin fotos dels dinars o sopars, que si la Marta Felip tenia molta barra com a alcaldessa per, després de com estava la ciutat, anar sopar, que si en Jordi Masquef era un nen que li agradava sobresortir i per això necessitava penjar fotos dels dinars o sopars però que amb això demostrava que no li importava Figueres... i podria seguir amb un llarg etcètera.

A mi, que el govern figuerenc vagi a sopar m'és indiferent. Ara, el que em sembla d'una hipocresia al·lucinant és que facin el que ells criticaven i encara esperin que la gent els aplaudeixi. El que sí que m'ha quedat clar és que el govern quadripartit figuerenc té una hipocresia que passa tots els límits, i no en salvo cap membre, i que el govern quadripartit és un govern hipòcrita, ja que ara ells fan el que criticaven...