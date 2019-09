Etiquetar està molt mal vist en alguns àmbits, però l'etiqueta és un dels grans invents de la humanitat. Gràcies a ella trobem sardines en oli a la llauna en la qual diu sardines en oli i melatonina en l'envàs en el qual diu melatonina. El contrari ens portaria a combatre el jet lag de forma una mica indigesta, a més d'infructífera. Una confusió en l'etiquetatge de dos fàrmacs es troba a l'origen d'un brot de hipertricosi, o síndrome de l'home llop, caracteritzat per l'excés de borrissol al llarg del cos. Les víctimes han estat nadons amb problemes gàstrics, als quals es va administrar la medicina equivocada per culpa de l'etiqueta. L'assumpte implica una manca alarmant de controls en un assumpte d'enorme gravetat. Transmet la impressió que es retola a la babalà.

Si a la carnisseria demanes un quart de pollastre i et serveixen cent grams de xoriço, pots protestar perquè l'error salta a la vista. Però amb els xarops, les càpsules i les pastilles estàs perdut. T'has de fiar del que posa a la caixa (no del que posa al prospecte: els prospectes no cal llegir-los mai perquè són contes de terror: els efectes secundaris provoquen allò de què et curen). Amb les etiquetes dels remeis per a les malalties, en fi, no s'hauria de jugar a la loteria.

-Jo necessitava un específic per a la tos, però m'ha tocat una loció per al lumbago.

-Mala sort. Aposta de nou.

La notícia de la hipertricosi ens ha portat a la memòria el relat de la Torre de Babel, en el qual demanaves al company un maó i et donava un cop de maó per falta d'entesa. L'etiquetatge defectuós, ara mateix, no afecta només el sector farmacèutic. En el món de la política, sense anar més lluny, es qualifiquen de liberals persones partidàries de l'esclavitud laboral. I, populars, individus molt allunyats dels problemes de la plebs. Hi ha així mateix ciutadans el comportament dels quals és contrari als ensenyaments de l'Evangeli, tot i portar l'etiqueta de cristians tatuada al front. Cal caminar amb mil ulls, doncs, perquè no et donin gat per llebre o regenerador capil·lar per antiemètic.