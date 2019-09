Uff! No sé com explicar-ho perquè s'entengui bé i no molestar ningú i al mateix temps es prengui consciència del que és i el que passa al Santuari dels Àngels, tot un símbol per a Girona i les seves contrades.

Fa més de 25 anys, l'Associació de Gent Gran de Girona, ara Barri Vell-Mercadal, cada dimarts pujàvem al Santuari, més de 25 persones caminant des de diferents punts segons les possibilitats de cadascú, però a les 9 en punt tots érem asseguts a la taula, després de passar per l'església el que ho desitjava, per compartir un esmorzar de germanor. Quina cosa tan maca: companys a la taula, mirades a les illes Medes, ullades al Canigó, vistes al Montseny, cants d'alegria a la sobretaula. Tot era magnífic!

Fa gairebé 2 anys que tot s'ha acabat. Hem hagut de recórrer a l'Estany de Banyoles perquè els dimarts no ens volen als Àngels (dilluns i dimarts, tancat), però nosaltres continuem la tradició de portar per Nadal el pessebre i cantar nadales des del Santuari.

Ja vèiem que la cosa no anava bé; a l'hora d'esmorzar, quan no faltava pa, faltava botifarra o to­nyina o només hi havia cafè de so­bre. Ens va alegrar de veure que l'hotel Peninsular ho regentava, però va durar molt poc. En 4 anys hi he vist 5 entitats diferents com a llogaters. Un bon dia va arribar una família treballadora i de tracte excel·lent i amb moltes ganes de treballar i fer-ho rutllar, però el Bisbat els posava moltes exigències i els privava, en contra seva, d'obrir determinats dies, entre ells el dimarts, dia que tenien com a mínim 25 esmorzars assegurats.

Molestos els caminants per la notificació del tancament dels dilluns i dimarts i no poder continuar l'antiga tradició, vam anar a parlar amb el Sr. Valls, gerent responsable del Patronat Sant Martí, que gestiona els Santuaris del Bisbat. No hi va haver res a fer, es va mantenir amb les seves idees de tancament i aquí tenim el resultat, un Santuari emblemàtic per a Girona i rodalies desacreditat per la mala administració del Patronat i del Bisbat.

Jo no conec el Sr. Ariza, autor dels últims i tristos esdeveniments, però sí que puc assegurar que l'anterior família, que estava al davant del Santuari i que el dimarts de comiat ens va fer magníficament l'esmorzar, en acabar ens va comunicar que per ordre del Bisbat i la gerència del Patronat Sant Martí, el proper dimarts no calia que tornéssim a venir, que ho trobaríem tancat.

Sr. bisbe, no seria bo que entre missa i missa reflexionés sobre com promocionar el Santuari i ajudar aquestes persones amb ganes de treballar per un lloc tan apreciat con és el Santuari del Àngels? Sr. bisbe i Sr. Valls, reflexionin, que alguna cosa falla! Ah, tot el meu suport a la Sra. alcaldessa de Sant Martí Vell.